Компания Gracenote опубликовала виртуальный медальный зачет Олимпийских игр-2022. Аналитическое агентство выпустило таблицу, чтобы спрогнозировать, сколько медалей займут сборные по итогам Игр в Пекине.
Gracenote ожидает, что Норвегия возглавит медальный зачет вторую зимнюю Олимпиаду подряд. Согласно прогнозу, норвежцы возьмут 44 медали и побьют предыдущий олимпийский рекорд в 39 наград, установленный на ОИ-2018.
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Ожидается, что команда России займет третье место после Германии и значительно улучшит результаты по сравнению с Играми в Корее (30 против 17). При этом российская сборная выиграет больше медалей, чем любая команда, которая когда-либо представляла Россию или СССР на зимних Олимпийских играх.
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Особое внимание в составе сборной России аналитики предлагают обратить на Александра Большунов, Наталью Непряеву (оба – лыжные гонки), Камилу Валиеву (фигурное катание) и Максима Бурова (фристайл).
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Источник: Gracenote.
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