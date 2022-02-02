Если вы следите за Eurosport на территории соседствующих с Россией стран Восточной Европы – в Беларуси, Украине, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Грузии, Армении и Азербайджане – у нас хорошие новости! Вы сможете следить за трансляциями Олимпиады в Пекине-2022 в прямом эфире и в записи на нашем сайте Eurosport.ru, а также в нашем приложении.

Подписчики видеосервиса Eurosport в Восточной Европе (кроме России) получат возможность следить за Олимпийскими играми в Пекине в максимальном объеме.

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Если вы находитесь на территории Беларуси, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана (но не в России), благодаря телеканалам, сайту и приложению Eurosport вам будут доступны десятки часов трансляций событий Олимпиады – в записи и в прямом эфире. В том числе и с русскоязычными комментариями экспертов Eurosport.

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Олимпийское приложение Eurosport позволяет не только смотреть трансляции и соревнования, но также быть в курсе всех олимпийских новостей и результатов, следить за таблицей общего зачета, а также настроить интерфейс под личные спортивные интересы.

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