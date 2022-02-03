Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев выбраны знаменосцами Олимпийской сборной России на открытии Игр в Пекине.

Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдет 4 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени. Как и в 2008 году, мероприятие пройдет на стадионе «Птичье гнездо», а постановкой занимается режиссер Чжан Имоу.

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С Олимпиады-2020 в Токио страны выставляют по два знаменосца – мужчину и женщину. В Японии Россию представляли олимпийский чемпион Лондона-2012 Максим Михайлов и победительница Рио-2016 Софья Великая. За последние 20 лет русские знаменосцы взяли одно золото и два серебра, а еще двух золотых медалей лишен знаменосец Игр в Сочи Александр Зубков.

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