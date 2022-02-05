На момент подачи заявок на проведение зимней Олимпиады-2022 Пекин считался аутсайдером в гонке – после Пхёнчхана-2018 еще одни Игры подряд в Азии казались невозможными. Однако поочередные отказы европейских городов (Кракова, Осло и Стокгольма) в виду низкой общественной поддержки и опасений по поводу огромных затрат на организацию крупного турнира вывели Пекин в финал вместе с Алматы.

Сегодня в Казахстане и бывшей столице этого государства неспокойно, но несколько лет назад Алматы смотрелся гораздо выгоднее конкурента – прежде всего из-за наличия снежных вершин. Пекин же совсем не горный город, а его предместье Чжанцзякоу находится всего в 150 км от пустыни Гоби. Это означало бы использование китайцами исключительно искусственного снега – впервые в истории Игр.

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Техник проверяет пушку, распыляющую искусственный снег на горнолыжном склоне Фото: Getty Images

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Несмотря на ряд недостатков, Пекин выиграл гонку у Алматы с преимуществом в четыре голоса. В вопросе отсутствия снега азиаты приводили пример Сочи-2014, когда в одном из самых теплых регионов России произвели столько снега, что его хватило бы на 1000 футбольных полей. На Играх в России использовали 80% искусственного снега, Пхёнчхане эта доля выросла до 90%, а Пекин-2022 полностью пройдет на ненатуральном покрытии.

Тренеры и спортсмены сильно переживают, ведь искусственный снег по качеству уступает естественному. Это происходит потому, что натуральный снег состоит из снежинок, а искусственный – из не до конца замерзших капелек воды, из-за чего его плотность и влажность значительно выше. Это повышает риск получить травму.

Организаторы уверяют, что причин волноваться нет, и все пройдет по высшему разряду. Начиная с 2015 года правительство Китая вложило 2,5 млрд долларов в туристическую индустрию Чжанцзякоу. Сегодня в городе функционирует семь горнолыжных курортов с ежегодной загрузкой в три миллиона лыжников. Скорый поезд, открытый в 2019 году, доезжает из Пекина всего за 50 минут, что позволяет совершать быстрые поездки на выходных. По данным государственного управления спорта Китая, за последние пять лет в стране было построено 650 ледовых дворцов и 800 горнолыжных курортов.

Aerial photo shows the aerial view of Fulong Ski Resort in Chongli, Zhangjiakou Фото: Imago

В умении быстро и качественно строить и превращать безжизненные пространства в цветущие ландшафты с китайцами мало кто может сравниться. Лучшая иллюстрация – исчезновение самой большой пустыни Китая Му-Ус площадью 42,2 квадратных километра. Чуть более чем за полвека она превратилась в зеленый оазис с сосновыми лесами, прудами и лавандовыми полями.

Однако наряду с удачными экспериментами Китай продолжает лидировать по выбросам парниковых газов, а одной из главных проблем страны в последнем десятилетии стал недостаток пресной воды. Загрязнены 75% рек и озер и 90% подземных вод. В большинстве своем сточные воды сливаются непосредственно в водоемы без всякой очистки или с нарушением ее норм. Во многих городах подземные воды загрязнены фенолами, цианистыми, ртутными, мышьяковыми соединениями.

По подсчетам экологической организации Save Our Winters, для пекинской Олимпиады потребуется более 222 миллионов литров воды. Извлечение большого количества воды из природной экосистемы каждые полгода во время зимнего сезона грозит огромными негативные последствиями.

Пушки для искусственного снега Фото: Getty Images

Сухая погода в Чжанцзякоу означает, что значительное количество воды теряется из-за испарения и сильных ветров во время процесса оснежения. Инженеры также должны закачивать воду в сухую почву, чтобы заморозить землю, прежде чем можно будет добавить искусственный снег. Вода не единственная экологическая проблема. Изготовление снега в таких больших масштабах – это энергоемкий процесс, который иногда может извергать тонны согревающих планету газов.

Еще полвека назад Чжанцзякоу был успешным фермерским краем с богатой черноземом почвой. Но сегодня люди бегут оттуда из-за недостатка воды, вызванного непосильной ношей – необходимостью обеспечивать ненасытный 21-миллионный Пекин водными ресурсами. Правительство утверждает, что Игры помогут региону победить бедность – при подготовке к турниру было создано 430 тысяч рабочих мест. Однако существуют опасения значительной стагнации после проведения ОИ.

«Расширение площади горнолыжных курортов вынудило меня продать земельный участок и переехать, – сокрушается 60-летний фермер Рен Чо. – Сегодня я убираю лед с улиц и зарабатываю 430 долларов в месяц – вот и все, что у меня осталось после потери земли. Они вырубили гектары леса и привели почву в негодность на сотни лет».

Сотрудник проверяет снежную пушку для искусственного снега Фото: Getty Images

Ученые Пекинского университета лесного хозяйства утверждает, что не все так плохо – деревья не вырубили, а пересадили на участок неподалеку от столицы. Более 90% из 20 тысяч деревьев пережили переезд, однако экосистема региона и природного заповедника Яньцинь уже нарушена.

«Удаление верхнего слоя почвы в этом процессе может значительно увеличить риск эрозии и оползней, загрязнения воды и повреждения мест обитания животных. Заповедник потерял около 25% своей поверхности с очень высоким биоразнообразием и охраняемыми видами, такими как беркут», – сокрушается профессор гидрологии Страсбургского университета Кармен де Йонг.

Помимо застройки территории, выброса газов и надругательства над экосистемой, существует еще одна проблема. В искусственный снег добавляются химические и биологические добавки для повышения качества и замедления таяния. Это может привести к отравлению, задержке роста растений и постепенному превращению Чжанцзякоу в Му-Ус.

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