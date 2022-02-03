4 февраля в Пекине официально стартуют Олимпийские Игры-2022. Более четырех тысяч спортсменов из 95 стран поведут борьбу за 109 комплектов медалей в семи видах спорта. Какие перспективы в столице Китая у атлетов из России? Кто выступит успешнее остальных? Повлияет ли отсутствие флага и символики? Эти и другие вопросы герои Eurosport.ru обсудили в подкасте «Лыжи не едут».
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Для вашего удобства, мы предлагаем прослушать подкаст на других платформах:
Пекин-2022
Покажем Олимпиаду-22 в Беларуси, Украине и странах Восточной Европы
Здесь – ссылка на Spotify
Тут – на Anchor
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