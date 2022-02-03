В пятницу, 4 февраля, кроме официальной церемонии открытия Олимпиады в Пекине пройдут соревнования по трем видам спорта. Предлагаем последить за первым днем командного турнира по фигурному катанию, за сражениями в дабл-миксте по керлингу и за женским хоккеем. Представляем расписание.

Церемония открытия состоится в 15:00 мск

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Место проведения открытия Олимпиады в Пекине Фото: Getty Images

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Керлинг, дабл-микст

03:35 мск, круговой раунд, Швеция – Австралия

03:35 мск, круговой раунд, Канада – Швейцария

03:35 мск, круговой раунд, Италия – Норвегия

08:35 мск, круговой раунд, Чехия – Италия

08:35 мск, круговой раунд, Китай – Канада

08:35 мск, круговой раунд, Великобритания – Австралия

08:35 мск, круговой раунд, Швеция – США

Фигурное катание, командный турнир

Марк Кондратюк Фото: Getty Images

04:55 мск, мужчины, короткая программа

06:40 мск, танцы на льду, ритм-танец

08:20 мск, пары, короткая программа

Хоккей, женщины

07:10 мск, группа B: Дания – Китай

07:10 мск, группа A: Россия – Швейцария

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