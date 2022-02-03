Олимпийские игры еще даже толком не начались – официальная церемония открытия намечена на 4 февраля, но пандемия коронавируса уже серьезно спутала планы многих олимпийцев из разных стран. Тестирование в Китае налажено очень серьезно, и одно за другим поступают сообщения о положительных тестах или о том, что тот или иной спортсмен угодил в список близких контактов, что тоже накладывает определенные ограничения. До соревнований контактных допустят при наличии отрицательного теста, но они ограничены в общении и тренировочном процессе – не имеют допуск на все трассы и объекты, что безусловно, может сказаться на дальнейших выступлениях.

Хотя от заболевания не застрахован ни один спортсмен, какой флаг бы он не представлял, складывается впечатление, что по сборной Норвегии ковид прошелся более серьезно, чем по многим другим командам, потому что затронул лидеров в разных видах спорта.

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Симен Хегстад Крюгер Фото: Getty Images

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Сперва тревожные новости поступали из стана лыжников. Так, 27 января пришло сообщение, что заболел олимпийский чемпион Пхенчхана в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер, который готовился к Пекину, чтобы попытаться защитить полученный четыре года назад титул. Планам сбыться не суждено – скиатлон открывает лыжную олимпийскую программу и успеть на него у Симена шансов нет. Он надеется восстановиться и прилететь на марафон 19 февраля. Лыжник не теряет силы духа, написал в инстаграме: «Мне и раньше доводилось падать и подниматься. Я вернусь!» Но отпечаток изоляция, безусловно, оставит.

Позже к пострадавшим от коварного вируса присоединились лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво. Без первой серьезно просядет норвежская женская эстафета, а для второй Олимпиада была просто мечтой, которая могла стать реальностью в 29 лет, но не стала. Уже объявлено, что ее заменит Ранхильд Хага.

Тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен прокомментировал ситуацию с Хейди Венг, карантин которой заканчивается 3 февраля. Она опасается лететь на Олимпиаду из-за риска попасть на изоляцию там. Про замену Хейди пока не сообщается, а Норвегия не выставит полную квоту на женский скиатлон. Вместо четверых пробегут трое – Тереза Йохауг, Мари Фоссесхольм и Ранхильд Хага.

Хейди Венг Фото: Getty Images

«Хейди переживает, что она пройдет тестирование дома, вылетит, но, тем не менее, будет не допущена в Пекине. Речь о цифрах и методиках. Один тест может быть положительным на самой грани, а два часа спустя отрицательным. Эта неопределенность грозит всем, кто приезжает сюда. Хайди не поедет в Китай, если поймет, что есть риск того, что она попадет в карантинный отель», – заявил тренер.

Но только лыжниками испытания норвежцев не закончились.

3 февраля прошла информация, что звездный двоеборец Ярл Магнус Риибер, который пока не имеет в коллекции олимпийского золота, сдал два положительных теста на коронавирус в Пекине.

«Цель Ярла на данный момент – как можно скорее сдать отрицательный тест. Наш план А по-прежнему состоит в том, чтобы Риибер вернулся к командным соревнованиям и индивидуальной дисциплине», – рассказал директор сборной Норвегии по двоеборью Ивар Стуан.

«Золото ваше, ребята», – опубликовал грустный пост в инстаграме победитель общего зачета Кубка мира за три последних сезона.

Хуже всего то, что шестеро норвежских спортсменов определены как близко контактировавшие с Риибером – это биатлонисты Ингрид Ланмарк Тандревольд, Йоханнес Бё, сноубордист Монс Ройсланд, фристайлистка Йоханне Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрем и двоеборец Йорген Гробак.

«Сегодня утром нам сообщили, что Йоханнес и Ингрид числятся в числе близких контактов с заразившимися. Ситуация не прояснена. Мы работаем над этим. На данный момент это означает, что они могут тренироваться и соревноваться, но они должны питаться в своих комнатах», – пояснил врач сборной Норвегии Ола Бергер.

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

«Мой брат попал в число близких контактов по ковиду. В каком-то смысле это уже не удивляет. Нужно быть готовым ко всему, что может случиться. Это утомляет. Это первое, что сказал Йоханнес, но он позитивный человек», – прокомментировал Тарьей Бё.

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