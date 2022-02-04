В 2017-м комичные видео с лыжником из Венесуэлы разошлись по интернету и вызвали кучу смеха. Но теперь спортсмены-зимники из экзотических стран – обыденность. Атлеты пока не борются за медали, но уже не выглядят туристами. На Играх 2014-го соревновались 88 сборных, в Пекине сразятся 95. Увеличение происходит за счет стран, в которых зимние виды не развиты: на двух последних Олимпиадах дебютировали 13 государств. В 2022-м впервые выступят Гаити и Саудовская Аравия. Экзотики добавляют и более опытные сборные, которые совсем не вяжутся с представлением о зимних видах.

Дебютанты: горнолыжники из Саудовской Аравии и Гаити

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Новички зимних Игр сразятся в одной дисциплине – горных лыжах. Федерация зимних видов спорта Саудовской Аравии прочесала всю страну в поисках кандидатов для первой Олимпиады в истории страны и нашла 24-летнего Фаика Абди, который даже не был профессионалом. Бакалавр университета в Юте родился в США, где проникся популярными местными видами – теннисом, баскетболом и плаванием. Спорт оставался хобби, а с одним из них, горными лыжами, Фаик познакомился еще в четыре года: мать учила кататься на горнолыжном курорте Фарайя-Мзаар в Ливане. Даже универ в Юте он выбрал из-за близости к спускам. Спустя почти 20 лет сам Абди рекламировал трассы в Саудовской Аравии, благодаря чему его и заметила Федерация.

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Фаик Абди Фото: Imago

Любитель неожиданно ворвался в профессиональный спорт и начал готовиться к Олимпиаде. Дебют на официальных турнирах произошел всего за три месяца до Игр в шведском Каабдалисе на этапе Вступительной лиги FIS – турнире, где соревнуются юниоры. Саудит вылетел уже после первого заезда гигантского слалома и оставил борьбу за медали янгстерам 16-18 лет. Фаик готовился в основном на юниорских стартах и не подбирался к призам, но азартно мечтает прогрессировать. Цель Абди – к 2028-му выступить на Кубке мира. «Я всегда любил кататься на лыжах. Свобода – то, что меня восхищает в этом спорте», – рассказал Фаик.

19-летний Ричардсон Виано из Гаити – куда более известный спортсмен. В три года парня вместе с двумя сестрами усыновила итальянская пара, проживающая во Франции. Новые родители тут же поставили Ричардсона на горные лыжи и дали старт карьере приемного сына. Виано прошуршал по всем этапам юниорской горнолыжки и пробился на международный уровень. В 16 лет его подтянула сборная Гаити: федерация горных лыж страны активно ищет спортсменов гаитянского происхождения. Организация появилась в 2010-м после ужасного землетрясения на Гаити, в котором погибло больше 200 тысяч человек, чтобы помочь людям преодолеть последствия катастрофы. Выросший и тренирующийся во Франции Виано согласился и в 2021-м выступил на чемпионате мира. Прогрессирующего юниора заметили: он даже стал амбассадором бренда Kappa.

«Я приехал во Францию ​​в три года, мои родители жили около гор и сразу поставили меня на лыжи. Когда мне позвонили из федерации, подумал, что это шутка друга. После разговора я провел небольшое исследование в интернете и обнаружил, что на Гаити действительно существует лыжная федерация. Я стал ближе к своей стране, снова связался с детским домом, откуда приехал. Горжусь тем, что могу показать им свой успех. Хочу дарить молодежи мечты через спорт и его ценности. Теперь я понимаю, что значит представлять страну», – воодушевился Ричардсон.

Скелетонист из Американского Самоа

Натан Крамптон обладает удивительной биографией: родился в Кении, затем началась череда переездов – всего шесть стран на четырех континентах. Причина частых передислокаций – дипломатическая служба отца Натана, гражданина США. Крамптон с детства увлекался спортом и пробился в профессионалы, но представляет страну, в которой даже не жил – Американское Самоа, непризнанную территорию Штатов. Мать атлета имеет полинезийские корни, чем воспользовались в тропическом государстве. «Хотя я продолжаю жить жизнью странствующего спортсмена, и мой дом обычно находится там, где установлен мой ноутбук, Гавайи и полинезийские острова всегда будут ближе сердцу», – делился атлет.

Натан тащится от экстремальных видов спорта и находится в постоянном поиске адреналина. Увлечения Крамптона – серфинг, сноуборд, горные лыжи и велосипед, но выступать в качестве профессионала он начал в легкой атлетике. Парень бегал стометровки и летал тройные прыжки на внутренних чемпионатах США, пока не увидел по телевизору скелетон. Эфир Олимпиады-2010 внедрил в мозг Натана новый спорт, который пришелся по душе ищущему острые ощущения спортсмену. Крамптон начал тренироваться на льду, но не забросил атлетику: тренировки видов похожи, поэтому 36-летний атлет выступает и летом, и зимой.

Натан Крамптон на этапе Кубка мира в Инсбруке Фото: Imago

Несколько лет работы в скелетоне позволили Натану выйти на хороший уровень: он выступил на четырех чемпионатах мира, в 2016-м занял высокое пятое место и еще три раза залетал в топ-10. В 2016-м его даже признали новичком года США в бобслее и скелетоне (Самоа пригласило его в 2020-м). Универсал Крамптон – главная спортивная звезда крошечного государства. Натан представлял страну даже на летних Играх в 2020-м: в Токио пролетел стометровку в легкой атлетике и стал знаменосцем на Закрытии. Теперь же Натан впервые сразится на зимней Олимпиаде.

Горнолыжник из Восточного Тимора

Йоанн Гутт Гонсалвеш уже привык к одиночеству на Олимпиаде. 27-летний горнолыжник в одиночку представляет Восточный Тимор уже на третьих Играх, ведь крошечному островному государству незнаком снег. Йоанн родился и вырос в Париже: из Тимора его мать, которая бежала из страны в Австралию, – республика почти всю вторую половину 20-го века отвоевывала независимость в конфликтах с Португалией и Индонезией. А его отец, француз, и направил сына в горные лыжи. «Часто говорю, что мама дала мне наследие, дух и кровь, а папа – эту очень французскую вещь, кататься зимой на лыжах», – рассуждал Гонсалвеш.

Йоанн – единственный спортсмен из Тимора, отобравшийся на Игры (зимние или летние) благодаря выполнению норматива по ходу сезона, а не получив специальное приглашение. Одиночество Гутта не пугает, ведь на каждой Олимпиаде он является знаменосцем страны. В последние годы подтянулись и спортивные результаты Йоанна: на чемпионате мира в 2021-м он ворвался на 37-ю строчку в слаломе и на 44-ю в гигантском слаломе, до этого горнолыжник приземлялся намного дальше.

Йоанн Гутт Гонсалвеш на Олимпиаде-2018 Фото: Imago

А еще он стал настоящей гордостью Восточного Тимора: власти наградили его титулом посла молодежи в спорте. «Мне говорят, что на самом деле не понимают, что я делаю. Но пока я несу флаг миру, меня всегда поддержат на Тиморе. Считаю, что это была одна из моих основных задач на Играх: показать миру мою маленькую страну, которую никто не знает. Действительно верю, что я лыжник, а также, может быть, посол Тимора», – гордился Гонсалвеш.

Горнолыжник из Эритреи

Еще один горнолыжник, который в одиночестве представит свою страну на Играх, – 25-летний Шеннон Абеда из Эритреи. Парень родился в Канаде, куда его родители бежали от войны: Эритрея боролась за независимость с Эфиопией. Шеннон уже в три года научился рассекать на горных лыжах, его семья часто приезжала на горнолыжный курорт Виза-Ридж. Там же Абеда попал в спортивную школу: записаться родителей уговорила его сестра, которая тоже обожала горные лыжи. И уже в малом возрасте его целью стало попадание на Игры. «Храню ламинированный детский рисунок, на котором написал, что когда-нибудь поеду на Олимпиаду», – ностальгировал Шеннон.

Парень обожает горные лыжи за литры адреналина, но спорт его сильно покалечил. При подготовке к Играм-2018 Шеннон получил несколько жутких травм: в 2016-м сразу порвал крестообразные связки, мениск и сломал большую берцовую кость. После восстановления быстро произошло новое страшное падение: в 2017-м Абеда на тренировке сломал челюсть и выбил два зуба. Решительный Шеннон восстановился к Олимпиаде и показал 61-й результат в гигантском слаломе, а после закончил карьеру, чтобы избежать новых аварий. Но во время пандемии он решил вернуться, чтобы выступить в 2022-м. Параллельно Абеда увлекся бобслеем и в 2026-м надеется выступить в этой дисциплине.

Шеннон Абеда на Олимпиаде-2018 Фото: Getty Images

А еще Шеннон – активный общественный деятель. Эритрейская ассоциация горнолыжного спорта – личное изобретение спортсмена, созданное в 2011 году. Также лыжник надеется, что в будущем в его виде спорта будет больше цветных атлетов. «Надеюсь, что своим участием в зимних Олимпийских играх я смогу проложить путь для участия других цветных людей. Я один из очень немногих цветных в этом виде спорта, это повлияло на мою жизнь. Не хочу, чтобы другие, такие как я, боялись выйти за пределы зоны комфорта», – рассудил Абеда.

Бобслей в Тринидаде и Тобаго

Тринидад и Тобаго на Олимпиаде представят аж два человека, но Аксель Браун и Андре Маркано выступают в команде – двойкой в бобслее. Оба родились за пределами государства в Карибском море (Аксель в Англии, Андре – в США) и сели в боб после относительных успехов в других видах спорта. Маркано еще с 13 лет мечтал стать олимпийцем, но полагал, что будет соревноваться в легкой атлетике. 35-летний атлет – неплохой спринтер и с 2017-го по 2019-й стабильно залетал в спринтерский финал национального чемпионата Тринидада по легкой атлетике. Личные рекорды Андре – 6,73 секунд на 60 метрах и 10,34 на 100.

29-летний Браун перепробовал несколько видов спорта и выступал за сборные США и Великобритании, но для Олимпиады получил гражданство Тринидада – оттуда мать спортсмена. Первоначальными увлечениями Акселя были тхэквондо и американский футбол. В единоборствах он забирал серебро и бронзу национальных чемпионатов США, а в футболе гонял за сборную U-18 и команду «Колорадо Стэйт Рамз». Страсть к адреналину привела в бобслей, где он пробился уже в сборную Великобритании. В ее составе лучшим результатом осталось 21-е место на чемпионате мира-2018 в четверке. В 2021-м получил гражданство Тринидада и надеется вдохновить новое поколение бобслеистов из теплой страны.

«Всегда предпочитал виды спорта с короткими быстрыми усилиями, такие как спринт, поэтому вместо регби я играл в американский футбол. В таких видах можно взять один аспект от общего навыка и сделать его действительно хорошо, мне это нравится. Бобслей позволил мне сосредоточиться и найти свою нишу», – проанализировал Браун.

Вряд ли кто-то из этих спортсменов поборется в Пекине за медали, но история каждого из них впечатляет. Атлеты представят свои маленькие страны на весь мир и покажут, что в большой спорт можно пробиться из любой точки мира.

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