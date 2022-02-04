4 февраля в Пекине официально стартовали зимние Олимпийские игры-2022, а это значит, что пора забыть про крепкий и продолжительный сон. На две недели умы и внимание поклонников спорта захватят соревнования в столице Китая, за которыми обязательно нужно следить, не упустив ничего важного. Eurosport.ru с легкостью предоставит такую возможность – надо всего лишь добавить в закладки олимпийский раздел сайта, где ты найдешь:

полное расписание событий;

события в режиме live с максимально полной статистикой;

результаты матчей/заездов/гонок;

профайлы спортсменов;

медальный зачет;

трансляции Олимпиады (опция доступна везде, кроме России и Средней Азии).

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Перечисленные функции подарят возможность с максимальным комфортом погрузиться в Олимпиаду и не позволят успустить ни одной детали. Кажется, удобнее быть не может? Не совсем, потому что Eurosport запустил специальное олимпийское приложение, в котором есть дополнительные полезные функции и максимальный объем информации. Рассказываем, что это такое и как его использовать на 200%.

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Как попасть в режим «Олимпиада»? Все максимально просто: нужно лишь открыть приложение Eurosport и нажать на появившийся в нижнем правом углу синий овал – не заметить его невозможно. Клик перенесет на главную страницу раздела Игр с текстами, новостями и другими материалами, где ты также найдешь три дополнительные вкладки.

Как попасть в режим «Олимпиады» Фото: Eurosport

О каждой из них рассказываем детальнее.

«Программа»

Страница с расписанием стартов, которые можно отфильтровать по датам и видам спорта. Кликаешь на текущий день – перед глазами завершенные события, а также те, что проходят в режиме реального времени. Хочешь получить больше информации и цифр? Не вопрос. Тапаешь на интересующий ивент, внутри – актуальный результат, составы и ход события (например, если речь о хоккее), статистика.

Чтобы узнать, когда и в каких дисциплинах стартуют лыжники, саночники или другие любимцы, достаточно выбрать нужный вид спорта в окошке над календарем.

Раздел «Программа» Фото: Eurosport

«Медали»

То, ради чего спортсмены едут на Игры, и благодаря чему фанаты чувствуют превосходство над другими нациями. Таблица с наградами и героями стран лежит в третьей вкладке. Там можно посмотреть как на общее число медалей, так и на достижения спортсменов из конкретных видов – опять же достаточно отфильтровать нужное.

А еще в этом разделе есть вкладка «медалисты», клик на которую откроет портал в мир, где можно выбрать победителей и призеров как конкретной страны, так и лучших в своих видах спорта.

Раздел «Медали» Фото: Eurosport

«Виды спорта»

На Олимпиаде представлены 15 дисциплин в семи видах спорта – именно о них идет речь в этой вкладке. Клик на любой перенесет на страницу раздела, где ты найдешь «ленту новостей» (статьи, видео и интервью – тоже тут), «матчи» – расписание всех стартов на ОИ, а еще вкладку «атлеты».

Последняя благодаря иллюстрациям позволит даже самому далекому, например, от биатлона поклоннику спорта отличить Йоханнеса Бё от Александра Логинова. Каждый профайл включает в себя короткую информацию о каждом атлете и даты стартов, в которых он участвует.

Раздел «Виды спорта» Фото: Eurosport

Какие преимущества у преложения перед веб-версией?

Пожалуй, главный плюс – возможность настроить оповещения, чтобы не пропустить начало событий в любимых видах спорта. Чтобы включить уведомления, нужно войти в раздел «Программа», после чего выбрать желаемый к просмотру ивент и нажать на колокольчик (он находится слева).

Напоминания Фото: Eurosport

Второй бонус – ты можешь собрать главную страницу Игр, которая будет соотвествовать твоим интересам. Для этого нужно нажать на образ человечка из LEGO в верхнем правом углу экрана (то есть войти в учетную запись), далее щелкнуть на «выбрать интересы на Олимпиаде» и кликами на звездочки указать те виды спорта, которые сделают тебя максимально счастливым.

Интересы на Олимпиаде Фото: Eurosport

Третья потрясающая фишка приложения – возможность настроить под себя тип оповещений. Повторно заходишь в учетку, выбираешь «мои оповещения на Олимпиаде», а внутри – на свой вкус. Можно получать срочные новости Олимпиады, уведомления о всех медалях Игр, включить режим «золотоискателя» (брейкинг перед розыгрышем наград) и/или получать данные медальной таблицы дня.

Оповещения на Олимпиаде Фото: Eurosport

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