Всем привет! Сегодня состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игры в Пекине. Меня зовут Полина Шерстобитова, и вместе мы последим за колоритным представлением и традиционным парадом спортсменов.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В этом крупнейшем спортивном событии примут участие более четрех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей. Соревнования в Пекине будут проходить с учетом серьезных антиковидных мер.

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Пекин-2022 Форрест Гамп был в Пекине. И это связано с Олимпиадой-2022! ЧАС НАЗАД

15:38. Кыргызстан в лице единственного представителя гордо шагает по стадиону. А перед ним прошли канадцы, у которых атлетов приехало куда больше.

15:36.

15:34. Беларусь в симпатичных зеленых шарфах, а за ними Индия и Литва на арене.

15:33. Узбекистан на арене, а ранее проходила сборная Украины, понятное дело, что не обошлось без относительно крупного плана легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубки на трибуне.

15:30. Китай в шапочках с тиграми. В год тигра есть обычай носить головные уборы с этим животным. А на масках у атлетов на английском и китайском написана фраза «Добро пожаловать». Очень мило...

15:26.

15:25. Япония, Бельгия, Ямайка уже прошли перед трибунами.

15:23. Турцию приветствуют трибуны! В красивой красной форме олимпийцы шагают по спортивной арене.

15:21. И парад спортсменов! Греция по традиции открывает шествие атлетов!

15:20. Куб опускается, а на его месте появляются олимпийские кольца! Прямо изо льда, красиво!

15:18. Куб льда показывает все города, которые уже принимали зимние Олимпийские игры.

15:17. А теперь пришло время для олимпийской символики. Синяя тушь падает с неба прямо на стадион, превращаясь в реку. Графика просто великолепна. Складывается ощущение, что вода просто накроет тебя с головой даже перед экраном.

15:15. На трибунах люди очарованы тем, как флаг Китая поднимается. Звучит гимн Китайской Народной Республики!

Флаг Китая Фото: Getty Images

15:14. На стадионе есть народ, несмотря на строгие ограничения. Процентов на 80, наверное, заполнены трибуны. Выносят сейчас знамя Китая под национальную мелодию.

15:12. Семена одуванчика превращаются в грандиозный фейерверк! В небе появляются иероглифы, которые обозначают словосочетание «зерна весны».

15:10. Поехали! «Начало весны» – так называется первая часть церемонии. На сцене расцветает прекрасный одуванчик. Его семена разлетаются по всем уголкам спортивного мира, символизируя единение и сплоченность. Красиво!

15:06. На экране появляется обратный отсчет. Красивейшие виды природы Китая, фрагменты спортивных состязаний – стартовал первый сегмент церемонии открытия.

15:03. Томас Бах и вся мировая политическая верхушка занимают свои места. Стадион приветствует организаторов Игр. Давайте смотреть, чем будут удивлять нас сегодня в Китае!

15:00. Начинается церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игры в Пекине! Сначала шоу, потом – парад атлетов. Россия пройдет под 46-м номером.

14:55. До начала церемонии открытия остается совсем немного времени. Все готово к масштабному представлению.

Пекин-2022 Велосипедисты из США извинялись за маски в Пекине-2008. Почему? 2 ЧАСА НАЗАД