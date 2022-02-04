Всем привет! Сегодня состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игры в Пекине. Меня зовут Полина Шерстобитова, и вместе мы последим за колоритным представлением и традиционным парадом спортсменов.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В этом крупнейшем спортивном событии примут участие более четрех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей. Соревнования в Пекине будут проходить с учетом серьезных антиковидных мер.
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Пекин-2022
Форрест Гамп был в Пекине. И это связано с Олимпиадой-2022!
15:38. Кыргызстан в лице единственного представителя гордо шагает по стадиону. А перед ним прошли канадцы, у которых атлетов приехало куда больше.
15:36.
15:34. Беларусь в симпатичных зеленых шарфах, а за ними Индия и Литва на арене.
15:33. Узбекистан на арене, а ранее проходила сборная Украины, понятное дело, что не обошлось без относительно крупного плана легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубки на трибуне.
15:30. Китай в шапочках с тиграми. В год тигра есть обычай носить головные уборы с этим животным. А на масках у атлетов на английском и китайском написана фраза «Добро пожаловать». Очень мило...
15:26.
15:25. Япония, Бельгия, Ямайка уже прошли перед трибунами.
15:23. Турцию приветствуют трибуны! В красивой красной форме олимпийцы шагают по спортивной арене.
15:21. И парад спортсменов! Греция по традиции открывает шествие атлетов!
15:20. Куб опускается, а на его месте появляются олимпийские кольца! Прямо изо льда, красиво!
15:18. Куб льда показывает все города, которые уже принимали зимние Олимпийские игры.
15:17. А теперь пришло время для олимпийской символики. Синяя тушь падает с неба прямо на стадион, превращаясь в реку. Графика просто великолепна. Складывается ощущение, что вода просто накроет тебя с головой даже перед экраном.
15:15. На трибунах люди очарованы тем, как флаг Китая поднимается. Звучит гимн Китайской Народной Республики!
Флаг Китая
Фото: Getty Images
15:14. На стадионе есть народ, несмотря на строгие ограничения. Процентов на 80, наверное, заполнены трибуны. Выносят сейчас знамя Китая под национальную мелодию.
15:12. Семена одуванчика превращаются в грандиозный фейерверк! В небе появляются иероглифы, которые обозначают словосочетание «зерна весны».
15:10. Поехали! «Начало весны» – так называется первая часть церемонии. На сцене расцветает прекрасный одуванчик. Его семена разлетаются по всем уголкам спортивного мира, символизируя единение и сплоченность. Красиво!
15:06. На экране появляется обратный отсчет. Красивейшие виды природы Китая, фрагменты спортивных состязаний – стартовал первый сегмент церемонии открытия.
15:03. Томас Бах и вся мировая политическая верхушка занимают свои места. Стадион приветствует организаторов Игр. Давайте смотреть, чем будут удивлять нас сегодня в Китае!
15:00. Начинается церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игры в Пекине! Сначала шоу, потом – парад атлетов. Россия пройдет под 46-м номером.
14:55. До начала церемонии открытия остается совсем немного времени. Все готово к масштабному представлению.
Пекин-2022
Велосипедисты из США извинялись за маски в Пекине-2008. Почему?
Пекин-2022
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