Летом 2008 года четыре велосипедиста из США прилетели на Олимпиаду в Пекин в масках для лица. Вскоре спортсменам пришлось извиняться перед официальными лицами Олимпийских игр и китайским народом.

Бобби Ли, Сара Хаммер, Дженни Рид и Майкл Фридман вышли из аэропорта в плотно прилегающих масках для защиты от загрязненного воздуха. Главный исполнительный директор Олимпийского комитета США Джим Шерр рассказал, что около трети команды США, примерно 200 спортсменов, получили маски до прибытия в Китай. Шер отметил, что велосипедисты немного перестраховались, так как обеспокоены всем, что может ухудшить их результаты в спорте, где несколько сотых секунды могут означать разницу между золотом и четвертым местом. «Мы не просили спортсменов извиниться и не будем запрещать им носить маски», – добавил Шерр.

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Все же велогонщики отправили письмо организаторам игр в Пекине. Спортсмены хотели убедиться, что принимающая сторона не увидела у них намерений сделать заявлений с помощью масок. «Мы не могли представить, как воспримут ношение масок. С нашей точки зрения, это забота о предполагаемом риске для здоровья. На самом деле это выглядело оскорбительно. Мы не хотим оскорблять оргкомитет Пекина или китайскую общественность. Если бы я знал, что это будет воспринято как оскорбление, я бы этого не сделал», – говорил Бобби Ли.

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Бобби Ли и Майкл Фридман Фото: Getty Images

Велосипедист добавил, что велосипедная команда использовала маски, когда приезжала в Пекин в декабре 2007-го на тестовые соревнования, но тогда это не вызвало ажиотажа. Ли надел маску не из-за стереотипов: после Пекина в декабре он получил респираторное заболевание и не смог участвовать в соревнованиях. «С нашей стороны было ошибкой думать, что на Олимпийских играх мы не будем подвергаться такому тщательному анализу», – рассуждал Ли. Велосипедист подметил, что организаторы Игр проделали невероятную работу, очистив воздух Пекина с декабря прошлого года.

Олимпийский комитет США направил извинения велосипедистов Ван Вэю, исполнительному вице-президенту оргкомитета Пекина-2008. Другой функционер из комитета, директор по связям с медиа Сунь Вэйцзя, не ответил прямо, оскорбились ли чиновники решением велосипедистов. «Мы все время говорили, что спортсменам не нужно носить маски, потому что качество воздуха в Пекине улучшилось. Мы должны объяснить, что внешний вид может быть обманчивым, и что это похоже на туман, но на самом деле качество воздуха хорошее», – заявил он.

Хроническое загрязнение Пекина было одной из самых больших проблем для организаторов Олимпиады-2008. За пару дней до старта Игр город был окутан мглой, принимающая сторона в течение соревнований отбивалась от критики по этому поводу качества воздуха.

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Источник: Reuters.

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