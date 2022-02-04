Биатлон
12:00 мск, смешанная эстафета
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Эдуард Латыпов
Фото: Imago
Пекин-2022
Тарасова: «Форма России недостойна нас. Непонятно что и сбоку бантик»
Керлинг
04:05 мск, дабл-микст: Круговой раунд (Австралия – Норвегия)
04:05 мск, дабл-микст: Круговой раунд (Швейцария – Швеция)
09:05 мск, дабл-микст: Круговой раунд (Китай – США)
09:05 мск, дабл-микст: Круговой раунд (Чехия – Великобритания)
09:05 мск, дабл-микст: Круговой раунд (Швеция – Канада)
09:05 мск, дабл-микст: Круговой раунд (Австралия – Италия)
15:05 мск, дабл-микст: Круговой раунд (Великобритания – Италия)
15:05 мск, дабл-микст: Круговой раунд (Норвегия – Китай)
15:05 мск, дабл-микст: Круговой раунд (Чехия – Швейцария)
15:05 мск, дабл-микст: Круговой раунд (США – Канада)
Конькобежный спорт
11:30 мск, 3000 м, женщины
Лыжные гонки
10:45 мск, скиатлон 7,5+7,5 км, женщины
Татьяна Сорина и Наталья Непряева
Фото: Imago
Прыжки с трамплина
09:20 мск, средний трамплин, квалификация, мужчины
13:45 мск, средний трамплин, Раунд 1, женщины
14:35 мск, средний трамплин, финал, женщины
Санный спорт
14:10 мск, сани-одиночки, первый заезд, мужчины
15:50 мск, сани-одиночки, второй заезд, мужчины
Сноуборд
05:45 мск, слоупстайл, квалификация 1, женщины
06:47 мск, слоупстайл, квалификация 2, женщины
Фристайл
13:00 мск, могул, квалификация 2, мужчины
14:30 мск, могул, финал 1, мужчины
15:05 мск, могул, финал 2, мужчины
15:40 мск, могул, финал 3, мужчины
Хоккей, женщины
Женская сборная России по хоккею
Фото: Getty Images
07:10 мск, группа A (Канада – Финляндия)
11:40 мск, группа B (Япония – Дания)
11:40 мск, группа B (Чехия – Швеция)
16:10 мск, группа A (США – Россия)
Шорт-трек
14:00 мск, 500 м, квалификация, женщины
14:38 мск, 1000 м, квалификация, мужчины
15:23 мск, смешанная эстафета, четвертьфиналы
15:53 мск, смешанная эстафета, полуфиналы
16:18 мск, смешанная эстафета, финал B
16:26 мск, смешанная эстафета, финал A
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