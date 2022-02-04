«Форрест Гамп» – культовый фильм. Роберт Земекис подарил миру красивую сказку, обаятельного добряка, гампизм и коллекцию мемов. А еще отличную энциклопедию по американской истории – ведь Гамп, как известно, повлиял на многое, и успел даже помирить Америку и Китай.

Форрест был в Пекине как пинг-понг дипломат

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Форрест Гамп полюбил пинг-понг после ранения на войне – и настолько преуспел в спорте, что мог подолгу играть сам с собой, на скорость и даже двумя ракетками. Бегун начал с игры против сослуживцев, потом гастролировал для ветеранов, обучая их пинг-понгу; а закончил тем, что по сюжету отправился в Китай – налаживать американо-китайские отношения. В фильме этому трипу уделили меньше минуты, но вообще-то визит американских пингпонгистов в Пекин – самое весомое историческое событие, показанное в «Форресте Гампе».

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Немного контекста для понимания калибра. Китай в первой половине 20-го века пережил гражданскую войну – по содержанию было похоже на войну в России (коммунисты столкнулись с условными капиталистами), только дольше по времени. Началось все в 1921 году, а закончилось только в 1949-м – побегом «капиталистов», чьим лидером был известный китайский политик Чан Кайши. При этом Китая стало два (и такая ситуация сохраняется до сих пор), один – известная всему миру Китайская Народная Республика под руководством коммунистов; второй – Китайская Республика, известная как Тайвань – под руководством Чан Кайши.

Мао Цзэдун Фото: Getty Images

США не могли поддерживать коммунистов – Мао Цзэдун был плотно связан с СССР и Сталиным, поэтому официальным Китаем Вашингтон считал маленький остров в Тихом океане. Поддержка была эффективна до смешного – долгое время именно Тайвань занимал место в Совете Безопасности ООН на равных с США, СССР, Британией и Францией, а Китайская Народная Республика, несмотря на территорию, население, историю, богатство и другие факторы, была маргинализирована и полностью игнорировалась Штатами.

Вечно так продолжаться не могло. Все понимали бредовость происходящего, и уже к 1960 годам назрел идеологический кризис – Америка выглядела глупо в глазах всего мира, делая вид, будто настоящий Китай – это маленький остров. КНР тоже страдала, поскольку американские санкции не давали стране развиваться, а официальное непризнание било еще больнее. В конце 1960-х все сошлось – в США к власти пришел Ричард Никсон (антикоммунист, но уважающий КНР), страна проиграла во Вьетнаме и рухнула в экономический и философский кризис. Китай же рассорился с СССР и тоже находился в депрессии после десятилетия политических чисток Мао.

Ричард Никсон Фото: Getty Images

В апреле 1971 года в Японии проходил чемпионат мира по пинг-понгу – там играла в том числе и сборная США. Именно ее лидер Китая неожиданно (по другой версии – не совсем) пригласил в Пекин – на экскурсию и для установления политического контакта. Всего через четыре дня девять пингпонгистов с женами и репортерами высадились в столице, став первыми американцами, побывавшими в КНР.

События после этого развивались очень стремительно. 11 апреля (на следующий день после того, как спортсмены прилетели в китайскую столицу), Ричард Никсон снял запрет для американских граждан на посещение Китая. По прилету домой спортсмены стали звездами – дали множество интервью, в которых отзывались о Китае положительно. В фильме этот момент отразили – Форрест Гамп своим рассказом о КНР вдохновил Джона Леннона на трек «Imagine». В жизни тоже получился отличный пиар.

Визит Никсона в Китай Фото: Getty Images

А в следующем году президент сам отправился с историческим визитом к Цзэдуну. Мужчины плодотворно пообщались – санкции с Китая были сняты, а вдобавок ко всему США помогли КНР попасть в Совет Безопасности ООН вместо Тайваня.

Данный кейс известен как «пинг-понг дипломатия», когда при помощи, казалось бы, банального визита не самых топовых спортсменов начинается диалог двух стран. Культурная дипломатия многолика – помимо пинг-понга есть хип-хоп дипломатия, бейсбольная дипломатия, дипломатия аниме. Однако именно «маленькая ракетка» пока наиболее эффективна – по крайней мере, для Китая, потому что визит пингпонгистов легализовал страну в мире и позволил наконец войти в «большую семью».

Форрест Гамп, судя по всему, был в составе самой первой делегации – участников японского чемпионата мира: «Мы были первыми американцами, которые посетили Китай за, наверное, миллион лет или что-то около того. Кто-то сказал, что мир на планете в наших руках, но я просто играл в пинг-понг».

При чем здесь Олимпиада-2022?

И киношный Гамп, и реальные американские делегаты двигались по одной программе – им показывали достопримечательности (Летний дворец, Великую китайскую стену и другие), быт граждан, балет. Но еще гости много играли в пинг-понг с китайцами – и делали это в Столичном дворце спорта в Пекине.

Дворец принял американцев и в 1971 году, и через год во время визита Никсона. На тот момент это было актуально – многофункциональную арену построили меньше трех лет назад и считали национальной гордостью, ведь на нее потратили огромные деньги.

Дальше уже интереснее. На летней Олимпиаде в 2008 году использовали в районе 30 объектов, больше половины из них – заново построенные. Еще треть была отреставрирована почти до неузнаваемости, и лишь Столичный дворец спорта, принявший на тех играх волейбол, оставили почти без изменений. Он совершенно не вписывался в футуристический дизайн той Олимпиады, но все равно стал спортивным объектом.

Столичный дворец спорта Фото: Getty Images

Еще занимательнее история на Олимпиаде-2022 – здесь вообще все объекты и даже целые курорты построены с нуля (лишь часть осталась от летней Олимпиады), и единственный объект старше 2008 года – тот самый Столичный дворец спорта. Да, это первая ледовая арена в Китае, но это и плюс, и минус – она морально устарела уже в 2008 году, а сейчас выглядит еще более тускло на фоне фантастических объектов. Тем не менее, он опять в ростере и принимает шорт-трек с фигурным катанием. Почему?

Первый матч НБА в Пекине, 2004 Фото: Eurosport

Вряд ли это совпадение или нехватка объектов. КНР действительно уважает символическое значение дворца – места, с которого Китай начал существовать для мира официально. О том, что в стране помнят и чтят пинг-понг дипломатию, говорят и другие факты. В 2004 году НБА впервые привезла сюда своих игроков (вряд ли случайно), в 2013 на арену приезжали игроки в американский футзал и запустили здесь свою франшизу. В 2021 году культовому визиту стукнул юбилей, и Китай по такому поводу, несмотря на крайнюю напряженность в отношениях с США, устроил трехдневную конференцию, а также разослал всем участникам турне сувениры. Да и в 2001 году 30-летний юбилей тоже отмечали – действительно важное событие для страны.

Либо в Китае просто очень любят Форреста Гампа.

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