Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о появлении сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Следила за церемонией с самого начала. Прекрасное открытие Олимпиады. Очень просто и очень эмоционально.

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По форме не сказала бы, что наши идут. Мне не понравилась форма. Она недостойна наших спортсменов. Тем более мы идем без надписи Россия – нас должны узнавать по форме. Здесь непонятно что и сбоку бантик. Хотелось бы, что понравилась», – сказала Тарасова.

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