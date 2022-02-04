В Китае прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Под 57-м номером на стадион «Птичье гнездо» вышла делегация из Американского Самоа – неинкорпорированной территории США. Знаменосцем экзотической сборной стал скелетонист Натан Крамптон. Он, несмотря на отнюдь не июльскую погоду, появился на арене в национальном костюме с обнаженным торсом.
Американское Самоа второй раз участвует в зимних Олимпийских играх. Впервые сборная выступала в Лиллехаммере-1994. 28 лет назад в Норвегию приехал самоанский бобслейный экипаж в двойках, который занял 39-е место.
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Натан Крамптон, Американское Самоа, Олимпийские игры-2022, церемония открытия
Фото: Getty Images
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Натан Крамптон – единственный участник национальной команды в Пекине-2022. Он также стартовал на летней Олимпиаде-2020 в Токио – в легкой атлетике на дистанции 100 м. Игры-2018 в Пхёнчхане Крамптон пропустил из-за межпозвоночной грыжи.
Натан Крамптон, Американское Самоа, Олимпийские игры-2022, церемония открытия
Фото: Getty Images
Почитай про спортсменов из экзотических стран на Олимпиаде-2022. Кроме скелетониста из Самоа в Пекине выступит еще горнолыжник из Восточного Тимора.
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