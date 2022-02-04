В Китае прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Под 57-м номером на стадион «Птичье гнездо» вышла делегация из Американского Самоа – неинкорпорированной территории США. Знаменосцем экзотической сборной стал скелетонист Натан Крамптон. Он, несмотря на отнюдь не июльскую погоду, появился на арене в национальном костюме с обнаженным торсом.

Американское Самоа второй раз участвует в зимних Олимпийских играх. Впервые сборная выступала в Лиллехаммере-1994. 28 лет назад в Норвегию приехал самоанский бобслейный экипаж в двойках, который занял 39-е место.

Ad

Натан Крамптон, Американское Самоа, Олимпийские игры-2022, церемония открытия Фото: Getty Images

Пекин-2022 Тарасова: «Форма России недостойна нас. Непонятно что и сбоку бантик» ЧАС НАЗАД

Натан Крамптон – единственный участник национальной команды в Пекине-2022. Он также стартовал на летней Олимпиаде-2020 в Токио – в легкой атлетике на дистанции 100 м. Игры-2018 в Пхёнчхане Крамптон пропустил из-за межпозвоночной грыжи.

Натан Крамптон, Американское Самоа, Олимпийские игры-2022, церемония открытия Фото: Getty Images

Пекин-2022 Лыжи, биатлон, коньки и прыжки с трамлина. Расписание 2-го дня ОИ ЧАС НАЗАД