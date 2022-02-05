Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Второй день зимней Олимпиады в Пекине стартовал, 5 февраля будут разыграны первые медали Игр, в том числе с участием российских спортсменов.

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Пекин-2022 Искусственный снег – беда ОИ в Пекине. Грозит вымиранием региона 28 МИНУТ НАЗАД

Следим за происходящим в Пекине в режиме онлайн. Новые посты будут появляться наверху, так что почаще обновляй страницу! Погнали!

8:20. Вот просто в обязательном порядке нужно прочитать текст Руслана Хрипуна об искусственном снеге в Пекине. Это Вот просто в обязательном порядке нужно прочитать текст Руслана Хрипуна об искусственном снеге в Пекине. Это очень неблагоприятно для экологии и грозит вымиранием региона

8:15. А что тут у нас? Сводки с тренировки фигуристок. Безошибочной была только Камила Валиева: по информации «СЭ», она чисто исполнила тройной аксель, тройной флип, тройной лутц и два тройных тулупа. Щербакова была безупречна на тройных флипе, риттбергере и лутце, но каскад лутц-риттбергер опять не получился. Трусовой удались тройные тулуп, лутц и флип, тройной аксель она не приземлила.

8:10. Матч сборной России по хоккею отменен – но, к счастью, только контрольный против Латвии. В латвийской команде – семь положительных тестов на коронавирус. Досадно – придется играть двусторонки.

8:05. У биатлонистки Валерии Васнецовой, которая находится в карантинном отеле, наконец решился вопрос с питанием. «Хозяева реагируют адекватно – на завтрак появились йогурты, лосось. Стандартный гостиничный завтрак, чего уж там. Без изысков, но хотя бы разнообразие есть. Результаты ее тестов тоже наконец до нас дошли, пока не такие хорошие, как хотелось бы, но положительная динамика есть», – написал в телеграм=канале пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.

Валерия Васнецова, Россия Фото: Imago

8:00. Первое главное событие для спортивной России – женский скиатлон, который стартует в 10:45 по московскому времени. Побегут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина. Из-за аномальных морозов в Пекине лыжницам придется сильно утепляться.

«Думаю, спортсменки должны надеть как минимум в защитном термобелье под комбинезоном. Скорее всего, нос и щеки будут заклеивать, чтобы не отморозить. Здесь многие спортсмены, тренеры и сервисеры катаются в носках с подогревом, и я не удивлюсь, если на гонку спортсменки наденут такие же носки. Возможно, перчатки с подогревом тоже будут использовать, две шапки», – рассказал «Чемпионату» тренер Сергей Турышев.

Пекин-2022 Знаменосец из Самоа вышел на открытие ОИ полуголым и в масле 12 ЧАСОВ НАЗАД