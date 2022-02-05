Знаменосец сборной Тонга на трех Олимпийских играх Пита Тауфатофуа не выступит в Пекине-2022. Он объявил о пропуске китайской Олимпиады из-за природной катастрофы на родине.

«За последние два года соревнования и путешествия перестали существовать. Невозможно все контролировать. И я с улыбкой принимаю как хорошие, так и плохие части жизни. В этот раз я не разделю с вами Олимпиаду. Но продолжу поддерживать все олимпийцев, которые так упорно трудились, чтобы представлять родину. Сейчас у меня есть другой вызов, на который я должен ответить», – написал Тауфатофуа в инстаграме.

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Речь идет о разрушительных последствиях катаклизма. В середине января 2022 годак северу от острова Тонгатапу произошло извержение вулкана Хунга Тонга. Природный взрыв вызвал сильное цунами, затопившее некоторые части архипелага, включая столицу Нукуалофа.

Пита открыл сбор средств на помощь затопленным и разрушенным домам в Тонга. На момент написания заметки знаменосцу оформили больше 12700 пожертвований в размере свыше 807 тысяч долларов. Тауфатофуа отметил, что готовится к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

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