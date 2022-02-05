Пользователи реддита удивились присутствию президента России Владимира Путина на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, несмотря на дисквалификацию русской сборной на крупных международных спортивных ивентах.

«Россия все еще забанена на соревнованиях из-за допингового скандала, но их спортсмены выступают под именем ROC (Олимпийский комитет России), Путин тоже здесь на открытии в ложе ROC и выглядит как часть официальной делегации. То есть спортсмены выступают, лидеры государства тоже не скрываются – просто ROC вместо России. Не понимаю. Как именно забанили русских?» – написал юзер с ником jffiore.

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Пользователь Vitosi4ek ответил, что Владимир Путин присутствует на открытии Игр по персональному приглашению главы КНР Си Цзиньпина. «Да, запрет достаточно мягкий. Но это из-за решения CAS, который рассмотрел апелляцию русских на первоначальные (очень жесткие) санкции ВАДА и существенно их смягчил», – написал Vitosi4ek.

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Президент Владимир Путин, Россия, церемония открытия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Намного больше апвоутов набрал ответ Wozza44. «Я думаю, ты сам ответил на свой вопрос – русских никак особо не забанили. МОК парится только о деньгах, не о честных соревнованиях». «Не думаю, что есть что-то плохое в нейтральном статусе русских, – добавил Ok_Canary3870. – Но до тех пор, пока допинговую систему России не докажут однозначно. И русским нужно выступать под олимпийским флагом со статусом «Независимые олимпийские спортсмены», как Кувейт или та же возможная Северная Корея».

«Вся ROC – это какая-то шутка. Они либо запрещены, либо нет. И очевидно, что не запрещены», – ответил restore_democracy. «Это просто как дипломатический бойкот», – уточнил macolive.

«Да, это стыд. И ладно бы русские честно признали вину и сделали все, чтобы это никогда больше не повторилось. Но на деле-то это не так. РУСАДА давали так много отсрочек, и это смущает. Люди до сих пор сидят под программой защиты свидетелей, а Россия просто говорит о сговоре «Запада», подставах и подобном дерьме», – написал _il_mostro_ из США.

Россия, церемония открытия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

«Да, русского теннисиста только что, в ноябре, поймали на допинге. Фактически другому русскому на летней Олимпиаде разрешили не пускать журналистов за одно упоминаний запрещенных веществ. В «Формуле-1» ввели новую многолетнюю дисквалификацию России, и команде Haas до сих пор позволяют рисовать русский триколор, так как они принадлежат русской компании по производству удобрений. А еще они проводят Гран-при России – третье спортивное событие после ЧМ-2018 и Сочи-2014», – уточнил украинец KasumiR.

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Источник: Reddit

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