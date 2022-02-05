Фигурное катание
4:30 мск, Командный турнир – женщины, короткая программа
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6:50 мск, Командный турнир – мужчины, произвольная программа
Пекин-2022
«ROC – стыд и чья-то шутка». Что говорят на западе о бане России на ОИ
Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Керлинг
- 4:05 мск, Смешанные пары: США – Чехия;
- 4:05 мск, Смешанные пары: Великобритания – Китай;
- 9:05 мск, Смешанные пары: Канада – Чехия;
- 9:05 мск, Смешанные пары: Италия – Китай;
- 9:05 мск, Смешанные пары: Австралия – Швейцария;
- 9:05 мск, Смешанные пары: Норвегия – Швеция;
- 15:05 мск, Смешанные пары: Швейцария – США;
- 15:05 мск, Смешанные пары: Италия – Швеция;
- 15:05 мск, Смешанные пары: Канада – Австралия;
- 15:05 мск, Смешанные пары: Норвегия – Великобритания;
Сноуборд
4:30 мск – Слоупстайл, женщины 🥇;
7:30 мск – Слоупстайл, мужчины (квалификация);
Горные лыжи
6:00 мск – Скоростной спуск, мужчины 🥇;
Лыжные гонки
10:00 мск – Скиатлон, мужчины 30 км 🥇;
Александр Большунов (справа), Россия, Олимпиада-2018
Фото: Getty Images
Конькобежный спорт
11:30 мск – 5000 м, мужчины 🥇;
Хоккей
11:40 мск: Китай – Япония (женщины);
16:10 мск: Швейцария – США (женщины);
Фристайл
13:00 мск – Могул, женщины (квалификация);
14:30 мск – Могул, женщины (финал) 🥇;
Прыжки с трамплина
14:00 мск – Мужчины, средний трамплин 🥇;
Евгений Климов, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Санный спорт
14:30 мск – Мужчины, третья попытка;
16:15 мск – Мужчины, четвертая попытка 🥇
Запад в гневе от фейкового запрета России на Олимпийских играх-2022. Появление Владимира Путина на открытии и русского триколора назвали стыдом и какой-то шуткой.
Помните героя Сочи-2014 Виктора Ана? Экс-лидер сборной России тоже на Олимпиаде в Китае, но уже в статусе тренера.
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🔴 У России 2 медали – упустили золото в биатлоне. Все новости ОИ
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