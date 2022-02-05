Фигурное катание

4:30 мск, Командный турнир – женщины, короткая программа
6:50 мск, Командный турнир – мужчины, произвольная программа
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Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022

Фото: Getty Images

Керлинг

  • 4:05 мск, Смешанные пары: США – Чехия;
  • 4:05 мск, Смешанные пары: Великобритания – Китай;
  • 9:05 мск, Смешанные пары: Канада – Чехия;
  • 9:05 мск, Смешанные пары: Италия – Китай;
  • 9:05 мск, Смешанные пары: Австралия – Швейцария;
  • 9:05 мск, Смешанные пары: Норвегия – Швеция;
  • 15:05 мск, Смешанные пары: Швейцария – США;
  • 15:05 мск, Смешанные пары: Италия – Швеция;
  • 15:05 мск, Смешанные пары: Канада – Австралия;
  • 15:05 мск, Смешанные пары: Норвегия – Великобритания;

Сноуборд

4:30 мск – Слоупстайл, женщины 🥇;
7:30 мск – Слоупстайл, мужчины (квалификация);

Горные лыжи

6:00 мск – Скоростной спуск, мужчины 🥇;

Лыжные гонки

10:00 мск – Скиатлон, мужчины 30 км 🥇;

Александр Большунов (справа), Россия, Олимпиада-2018

Фото: Getty Images

Конькобежный спорт

11:30 мск – 5000 м, мужчины 🥇;

Хоккей

11:40 мск: Китай – Япония (женщины);
16:10 мск: Швейцария – США (женщины);

Фристайл

13:00 мск – Могул, женщины (квалификация);
14:30 мск – Могул, женщины (финал) 🥇;

Прыжки с трамплина

14:00 мск – Мужчины, средний трамплин 🥇;

Евгений Климов, Россия, Олимпиада-2022

Фото: Getty Images

Санный спорт

14:30 мск – Мужчины, третья попытка;
16:15 мск – Мужчины, четвертая попытка 🥇
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