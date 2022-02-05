По итогам второго дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине сборная России завоевала две первых медали. Всего национальные команды разыграли шести комплектов наград.

Что выиграла Россия

Биатлон

Пекин-2022
Валиева в команднике и 1-я гонка Большунова. Расписание 3-го дня ОИ
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Смешанная эстафета, 4х6 км
  • 1. Норвегия (Марте Олсбю-Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё)
  • 2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюлья Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе)
  • 3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристиан Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)

Сборная России по биатлону

Фото: Getty Images

Лыжные гонки

Скиатлон, женщины 7,5+7,5 км
  • 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
  • 2. Наталья Непряева (Россия)
  • 3. Тереза Штадлобер (Австрия)

Что выиграл остальной мир

Конькобежный спорт

3000 метров, женщины
  • 1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
  • 2. Франческа Лоллобригида (Италия)
  • 3. Изабель Вайдеман (Канада)

Ирен Схаутен

Фото: Imago

Прыжки с трамплина

Индивидуальное первенство, обычный трамплин, женщины
  • 1. Урса Богатай (Словения)
  • 2. Катарина Альтхаус (Германия)
  • 3. Ника Крижнар (Словения)

Фристайл

Могул, мужчины
  • 1. Валтер Валлберг (Швеция)
  • 2. Микаэль Кигсбери (Канада)
  • 3. Икума Хорисима (Япония)

Валтер Валлберг

Фото: Eurosport

Шорт-трек

Смешанная командная эстафета
  • 1. КНР
  • 2. Италия
  • 3. Канада
После второго дня Олимпиады в Пекине сборная России с серебром и бронзой расположилась на седьмом месте в медальном зачете. Лидирует Норвегия, у которой два золота, на втором месте Словения (золото и бронза), третье место делят Швеция, Китай и Нидерланды (по одному золоту). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
6 февраля Россию ждет продолжение командника в фигурке, мужской скиатлон и много чего еще – полное расписание дня лови по ссылке.
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