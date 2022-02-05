По итогам второго дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине сборная России завоевала две первых медали. Всего национальные команды разыграли шести комплектов наград.
Что выиграла Россия
Ad
Биатлон
Пекин-2022
Валиева в команднике и 1-я гонка Большунова. Расписание 3-го дня ОИ
Смешанная эстафета, 4х6 км
- 1. Норвегия (Марте Олсбю-Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё)
- 2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюлья Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе)
- 3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристиан Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)
Сборная России по биатлону
Фото: Getty Images
Лыжные гонки
Скиатлон, женщины 7,5+7,5 км
- 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
- 2. Наталья Непряева (Россия)
- 3. Тереза Штадлобер (Австрия)
Что выиграл остальной мир
Конькобежный спорт
3000 метров, женщины
- 1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
- 2. Франческа Лоллобригида (Италия)
- 3. Изабель Вайдеман (Канада)
Ирен Схаутен
Фото: Imago
Прыжки с трамплина
Индивидуальное первенство, обычный трамплин, женщины
- 1. Урса Богатай (Словения)
- 2. Катарина Альтхаус (Германия)
- 3. Ника Крижнар (Словения)
Фристайл
Могул, мужчины
- 1. Валтер Валлберг (Швеция)
- 2. Микаэль Кигсбери (Канада)
- 3. Икума Хорисима (Япония)
Валтер Валлберг
Фото: Eurosport
Шорт-трек
Смешанная командная эстафета
- 1. КНР
- 2. Италия
- 3. Канада
После второго дня Олимпиады в Пекине сборная России с серебром и бронзой расположилась на седьмом месте в медальном зачете. Лидирует Норвегия, у которой два золота, на втором месте Словения (золото и бронза), третье место делят Швеция, Китай и Нидерланды (по одному золоту). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
6 февраля Россию ждет продолжение командника в фигурке, мужской скиатлон и много чего еще – полное расписание дня лови по ссылке.
Пекин-2022
«ROC – стыд и чья-то шутка». Что говорят на западе о бане России на ОИ
Пекин-2022
Знаменосец Тонга не поехал на ОИ – его дом снесли вулкан и цунами
Реклама
Ad
Реклама
Ad