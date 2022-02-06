Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Второй день зимней Олимпиады в Пекине стартовал, 5 февраля будут разыграны первые медали Игр, в том числе с участием российских спортсменов.

8:55. Норвежцы объявили состав на лыжный спринт, который пройдет во вторник, 8 февраля. Все предсказуемо: компанию Йоханнесу Клебо составят Эрик Валнес, Ховард Таугбёл и Пол Голберг. Состав России официально пока не известен, ориентировочно гонку побегут Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев.

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8:39. После многочисленных жалоб МОК разрешил спортсменам, находящимся на карантине по коронавирусу в Пекине, заказывать еду в номер. . После многочисленных жалоб МОК разрешил спортсменам, находящимся на карантине по коронавирусу в Пекине, заказывать еду в номер. Условия проживания признаны неудовлетворительными . Ранее проблему озвучила российская биатлонистка Валерия Васнецова, сдавшая два положительных теста на коронавирус и вынужденная пропустить Олимпиаду.

Пекин-2022 Васнецова спасена – МОК разрешил заказывать еду в номер 39 МИНУТ НАЗАД

8:23. Украинские фигуристы единственными из команд не встали после выступления Камилы Валиевой. По информации Sport24, остальные аплодировали стоя. Кстати, в составе сборной Украины выступала Анастасия Шаботова – экс-россиянка.

8:12. Владислав Хадарин выступает в квалификации слоупстайла! Российский сноубордист не рисковал в первой же попытке и не превзошел соперников сложностью, но попробовал олимпийский снег в соревновательном режиме. Седьмое место пока.

8:05. Горнолыжники должны были стартовать в скоростном спуске еще в 6:00 по московскому времени, но из-за сложных погодных условий все очень плохо: старт откладывали несколько раз и в итоге перенесли гонку – пока не сообщается, на какой день. Кажется, олимпийские горные лыжи прокляты – в Пхёнчхане четыре года назад было все то же самое.

8:00. Приветствуем всех! С утра отличные новости – Камила Валиева и Марк Кондратюк Приветствуем всех! С утра отличные новости – Камила Валиева и Марк Кондратюк вывели Россию на первое место перед заключительным днем командного турнира фигуристов. Отрыв от США – солидные 3 балла.

А еще уже разыгран комплект медалей в слоуптайле (это сноуборд):

1. Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 92,88

2. Джулия Марино (США) – 87,68

3. Тесс Коуди (Австралия) – 84,15

Пекин-2022 Серебро Непряевой, бронза России в эстафете. Медали 2-го дня ОИ 15 ЧАСОВ НАЗАД