После многочисленных жалоб МОК разрешил спортсменам, находящимся на карантине по коронавирусу в Пекине, заказывать еду в номер. Условия проживания признаны неудовлетворительными. Ранее проблему озвучила российская биатлонистка Валерия Васнецова, сдавшая два положительных теста на коронавирус и вынужденная пропустить Олимпиаду.
«Мы должны отслеживать подобные ситуации, это наша обязанность. Ожидания спортсменов должны выполняться. Мы постоянно в контакте со всеми национальными олимпийскими комитетами, условия действительно были неудовлетворительными, но мы делаем все, чтобы эта ситуация не повторилась. Всякий раз, когда возникает вопрос, важно находиться в контакте со всеми службами. Мы видим значительные улучшения при нахождении спортсменов в изоляторе, стараемся решать проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям. Как только поступают жалобы, мы стараемся сделать все возможное, чтобы они были устранены», – заявил исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристоф Дюби.
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«С 26 января мы запустили тесный механизм координации работы с МОК и со всеми службами, но мы стараемся решать проблемы. Допустим, столовая. Мы приняли решение, что теперь спортсмены в изоляторе смогут заказывать себе еду из меню столовой олимпийской деревни, чтобы им эту еду доставляли, чтобы они могли питаться так же», — добавил представитель оргкомитета Жао Вейдонг.
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Источник: «Матч ТВ».
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