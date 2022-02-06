Биатлон

12:00 мск – индивидуальная гонка, 15 км, женщины 🥇

Фигурное катание

Пекин-2022
Васнецова спасена – МОК разрешил заказывать еду в номер
9 ЧАСОВ НАЗАД
04:15 мск – командный турнир, пары, произвольная программа
05:30 мск – командный турнир, танцы, произвольный танец
06:35 мск – командный турнир, женщины: произвольная программа 🥇

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Фото: Getty Images

Горнолыжный спорт

4:30 мск – гигантский слалом, 1 попытка, женщины
7:00 мск – скоростной спуск, мужчины 🥇
9:30 мск – гигантский слалом, 2 попытка, женщины 🥇

Керлинг

04:05 мск – дабл-микст: круговой раунд 13 (Швейцария – Норвегия)
04:05 мск – дабл-микст: круговой раунд 13 (Канада – Италия)
04:05 мск – дабл-микст: круговой раунд 13 (США – Великобритания)
04:05 мск – дабл-микст: круговой раунд 13 (Чехия – Китай)
15:05 мск – дабл-микст: полуфинал 1
15:05 мск – дабл-микст: полуфинал 2

Конькобежный спорт

11:30 мск – 1500 м, женщины 🥇

Евгения Лаленкова

Фото: Getty Images

Прыжки с трамплина

14:45 мск – смешанные команды, раунд 1
15:51 мск – смешанные команды, финал 🥇

Санный спорт

14:50 мск – сани-одиночки, 1 заезд, женщины
16:30 мск – сани-одиночки, 2 заезд, женщины

Сноуборд

07:00 мск – слоупстайл, финал (1 попытка), мужчины
07:27 мск – слоупстайл, финал (2 попытка), мужчины
07:54 мск – слоупстайл, финал (3 попытка), мужчины 🥇

Фристайл

04:30 мск – биг-эйр, женщины, квалификация
08:30 мск – биг-эйр, мужчины, квалификация

Хоккей, женщины

07:10 мск – группа A (Россия – Канада)

Женская сборная России по хоккею

Фото: Getty Images

11:40 мск – группа B (Дания – Чехия)
16:10 мск – группа B (Китай – Швеция)
16:10 мск – группа A (Швейцария – Финляндия)

Шорт-трек

14:30 мск – 500 м, четвертьфиналы, женщины
14:44 мск – 1000 м, четвертьфиналы, мужчины
15:13 мск – 500 м, полуфиналы, женщины
15:20 мск – 1000 м, полуфиналы, мужчины
15:41 мск – 500 м, финал B, женщины
15:52 мск – 1000 м, финал B, мужчины
15:46 мск – 500 м, финал A, женщины 🥇
15:58 мск – 1000 м, финал A 🥇
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