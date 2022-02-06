По итогам третьего дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине сборная России завоевала три медали, в том числе – первое золото. Всего национальные команды разыграли награды в пяти видах.

Что выиграла Россия

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Лыжные гонки

Пекин-2022 Финал командника, индивидуалка биатлонисток. Расписание 4-го дня ОИ ЧАС НАЗАД

Скиатлон, мужчины, 15+15 км

1. Александр Большунов (Россия)

2. Денис Спицов (Россия)

3. Иво Нисканен (Финляндия)

Денис Спицов и Александр Большунов, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Фристайл

Могул, женщины

1. Джакара Энтони (Австралия)

2. Джейлин Кауф (США)

3. Анастасия Смирнова (Россия)

Анастасия Смирнова, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Конькобежный спорт

5000 м, мужчины

1. Нильс ван дер Пул (Швеция)

2. Патрик Руст (Нидерланды)

3. Халльгейр Энгебротен (Норвегия)

Прыжки на лыжах с трамплина

средний трамплин HS106, мужчины

1. Рёю Кобаяси (Япония)

2. Мануэль Феттнер (Австрия)

3. Давид Кубацкий (Польша)

Рёю Кобаяси, Пекин-2022 Фото: Imago

Сноуборд

слоупстайл, женщины

1. Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)

2. Джулия Марино (США)

3. Тесс Коуди (Австралия)

Санный спорт

Одиночки, мужчины

1. Йоханнес Людвиг (Германия)

2. Вольфганг Киндль (Австрия)

3. Доминик Фишналлер (Италия)

После третьего дня Олимпиады в Пекине сборная России поднялась с седьмого на третье место в медальном зачете – спортсмены национальной команды принесли в копилку золото, два серебра и две бронзы. Лидирует по-прежнему Норвегия, у которой два золота и бронза, на втором месте Швеция (два золота). При этом сборная России лидирует по общему количеству завоеванных наград. Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

О главных событиях третьего дня зимних Игр-2022 в режиме онлайн читай здесь . Эмоции Большунова после первой золотой медали Олимпиады, голливудский актер выразил восхищение русским фигуристом – все это и многое другое ждет тебя по ссылке

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