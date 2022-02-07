Как обезумевшие, журналисты преследовали влюбленных после фурора на Олимпиаде-2014 – интернациональная пара принесла России три медали: два золото и бронзу. Сноуборд пережил ренессанс, Уайлд и Заварзина – вторую молодость: союз реанимировал их карьеры. Обсуждаемее, наверное, были лишь золотая четверка в биатлоне и хрупкая Юля Липницкая. Но только российско-американская история походила на киношный сюжет – сказку о невероятной любви.

Вик Уайлд и Алена Заварзина Фото: Getty Images

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Они познакомились на этапе Кубка мира в 2009 году – пересеклись взглядами на тренировке в спортзале. «Подумала, какой симпатичный парень! Вылитый Патрик Суэйзи из фильмов «Привидение» и «На гребне волны», – вспоминала Алена. Мнимый дублер оценил интерес девушки, но практически не отреагировал. «Не смотри на меня такими глазами! А иначе мне придется купить тебе очки, – подумал тогда Вик. – У нее просто потрясающие глаза. Бездонные и хищные. Я сразу пропал». После была вечеринка, на которой все и завязалось.

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Паре повезло, ведь у них не было необходимости искать общие интересы – ими стала любимая работа. Сноубордом Алена и Вик начали заниматься еще в детстве. Он – в небольшом городке Уайт-Салмон штата Вашингтон, она – в родном Новосибирске. Хотя девочка едва не ушла в художественную гимнастику, а затем в плавание, но в 10 лет выбрала склоны.

После того вечера они разъехались по разным странам, зафрендили друг друга на фейсбуке и стали переписываться. Алена хотела большего, Вик держал дистанцию и опасался близости – избегал серьезных отношений, которых у него никогда и не было. Два года легкого флирта и обоюдных колкостей максимально подогрели интерес и настроили на встречу – пара вновь увиделась на этапе Кубка мира в Москве. Туда Вик приехал в одиночку: в сезоне-2010/11 американская спортивная федерация не финансировала Уайлда и денег на тренировки и соревнования практически не давала.

Вик Уайлд Фото: Getty Images

Алена же не участвовала из-за травмы – перед этим она повредила колено на чемпионате мира в Испании и ходила на костылях. Так что девушка стала временным коучем Вика, а еще переводчиком и личным ассистентом – видимо, тогда Заварзина впервые примерила роль менеджера будущего мужа.

«Узнав, что Вик прилетает в столицу и у него нет тренера, я уже через два дня соскочила с костылей, хотя нужно было ходить на них еще три недели», – рассказывала спортсменка. К семи утра она с больной ногой и прихрамывая, приехала на тренировку американца на Воробьевы горы. «В конце чемпионата, когда пришла посмотреть на его гонку, он впервые взял меня за руку на публике. Очень нервничал, стеснялся», – вспоминала Алена.

Видимо, Вик оценил жертву девушки и неожиданно для нее позвал с собой в Мексику – спортсменка согласилась. «Когда я прилетела, меня никто не встретил! Я была в шоке! Чужая страна, никого не знаю, у меня нет телефона Вика», – вспоминала Алена.

Оказалось, он ждал ее в зале международных авиалиний, а она прилетела местным – через Вашингтон. Они нашлись через 40 минут, но первое впечатление знатно смазалось. Вик тут же реабилитировался: предложил поехать в гости к его отцу в Калифорнию. Они пересекали штаты на старой Subaru без кондиционера и под ритмы группы «Кино»: CD-диски с любимым американским рэпом он заменил на хитовый «Черный альбом» Виктора Цоя. Спали в машине или в небольших придорожных мотелях, купались в океане, обедали в забегаловках.

Как и в кино, неожиданный твист нарушил безмятежность героев. Когда Вик занимался серфингом, его ужалил огромный скат: подплыл, обхватил его ногу крыльями и воткнул жало с нервно-паралитическим ядом. «С каждой минутой Вику становилось хуже, а я не знала, как ему помочь. Никогда его таким не видела. Я на себе вытащила его на берег. Хорошо, нашлись люди, которые подсказали, как остановить действие яда – нужно засунуть ногу в горячую воду», – с ужасом вспоминала Заварзина. Метод сработал, Вик выпил обезболивающее и пришел в себя.

С этого путешествия до свадьбы прошло меньше года: в 2011-м Заварзина и Уайлд поженились. Кольцами обменялись на родине Алены, в Новосибирске. Для Вика тот трип оказался круче и опаснее альпийских склонов: Уайлду пришлось пройти через старинный русский обряд – выкуп. Семья заперла дочь в стилизованной под башню квартире, и суженый прошел все испытания, не зная ни друзей, ни родственников, ни того, когда у мамы Алены день рождения.

«Из Вашингтона в Новосибирск! Для него это был большой шок, безумие. Когда он приехал на свадьбу, он очень боялся. Видимо, это был самый страшный момент», – шутила Заварзина.

Годом позже ради семьи Вик перебрался в Россию. Он решил сменить гражданство, чтобы качественно тренироваться – в Америке сноубордист не числился даже в первой команде. Так что к Олимпиаде-2014 пара начала готовиться под российским триколором. В новой стране Уайлд раскрылся по-настоящему и стал лидером сборной. Уже на первом этапе Кубка мира он выиграл бронзовую награду в параллельном гигантском слаломе. В сезоне-2012/2013 стал девятым в общем зачете, на следующий год – четвертым.

«Я уже не думаю о себе как об американце. Я русский. Возможно, я пока не могу говорить по-русски бегло и не понимаю полностью культуру этой страны, но я живу здесь. Я не какой-нибудь американский паренек, который живет в Америке и хочет кататься за Россию, потому что так проще. Скорее наоборот – я избрал нелегкий путь», – признавался спортсмен.

Отношения не только реанимировали их карьеры, но и уберегли от травм. Как-то Вик обнаружил, что жена катается в бракованных ботинках. По его совету она тут же сменила обувь, и скольжение улучшилось. «Казалось, Вик уберег меня от серьезных травм, из-за которых я могла не показать результатов на Олимпиаде. Хотя я настаивала на том, что ботинки просто новые, необъезженные и в этом вся причина», – вспомнила Алена.

Вдвоем, уже в статусе лидеров национальных команд, они и поехали на Олимпиаду в Сочи. На стартах пара выбрала особую стратегию: молчание. Они не разговаривали во время квалификации и даже в тишине обедали. Оба пропустили и самые важные минуты в спортивной жизни: в тот момент, когда Алена катилась к бронзе, Вик поднимался наверх на снегоходе и не видел финиша девушки. А когда он гнал к золоту в гигантском параллельном слаломе, поднималась уже она.

Вик Уайлд и Алена Заварзина Фото: Getty Images

После золота Олимпиады Вику присвоили звание заслуженного мастера спорта, но гонорары за медали они ждали долго. Их успех заставил чиновников изменить отношение к сноуборду – до этого не очень популярному зимнему спорту в России: в 2014-м создали Федерацию.

Провал Пхёнчхана-2018 (4-е место Заварзиной и вылет Уайлда в 1/8 в гигантском параллельном слаломе) и шлейф сочинского успеха заставили ребят переориентироваться: оба ушли в бизнес. Вик стал стратегическим директором часового завода «Ракета» и разработал дизайн «Белые ночи», на создание которого его вдохновили снег, зимний спорт и ночные виды летнего Санкт-Петербурга. Заварзина стала креативным директором.

Тогда Алена совсем отдались от спорта. Этому способствовали частые светские рауты и вечеринки. Искать призвание она поехала в Лондон – в 2019 году резко изменила профиль и начала учиться в школе дизайна, пока Вик раз за разом пытался повторить сочинский триумф. Новое увлечение, пандемийные ограничения и конфликты с Федерацией сноуборда заставили Заварзину завершить карьеру.

«В общем, я не сильно нужна российскому спорту. Подумала, что вселенная говорит мне, что пора заканчивать с этим. Три месяца я была в прострации и депрессии, потому что не знала, что делать дальше. Понимала только, что связывать свое будущее со структурой спорта я не хочу. Эта структура выбила из меня весь дух», – призналась Алена в эфире «Матч ТВ».

Алена Заварзина Фото: Спорт-Экспресс

Неизвестно, расстояние или жизнь вне спорта повлияли на решение Алены, но 5 декабря 2021-го в инстаграме сноубордистка публично оставила и любимого: сухие прощальные строчки разорвали интернет. «Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет».

Алена практически на постоянку перебралась в Лондон, оставив экс-мужа из Америки в России. Она сменила образ, выпустила книгу «Неспортивное поведение» и теперь на релаксе курсирует по Европе. Жизнь влюбленных в спорт и друг друга перевернулась, и в 2022-м за медалью на своей последней Олимпиаде Вик Уайлд катит уже в одиночку.

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