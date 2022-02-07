Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал четвертый день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв понедельника, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

Ad

Пекин-2022 Их связали сноуборд и Цой. Любовь Уайлда и Заварзиной стала хитом ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

9:19. Американский актер Алек Болдуин выложил в инстаграме пост, посвященный Камиле Валиевой: «Люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира».

9:02. Стали известны подробности, почему сборная Канады по хоккей отказывалась выйти на матч против России. Оказывается, IIHF в односторонем порядке поменала правила сдачи тестов, по которому российские спортсменки должны были сделать это в 5 утра, а не в 8 после завтрака, как получилось в итоге. Но к разбирательству подключился МОК и все разрулил – нельзя вот так просто менять правила.

8:48. И еще два комплекта медалей разыграны! Горные лыжи, мужской скоростной спуск: Бит Фойц (Швейцария), Йохан Клэри (Франция), Маттиас Майер (Австрия). В слоупстайле победил Макс Парро (США), вторым стал Йимин Су (Китай), третьим – Марк Макморрис (Канада).

8:37. Вчера Марка Кондратюка хвалил голливудский актер Бен Стиллер, а сегодня в комплиментах Камиле Валиевой рассыпался Алек Болдуин.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин в инстаграме

8:18. Канадские хоккеистки вышли на лед и забили России на третьей минуте, а потом и еще. Все спортсменки играют в масках, и это выглядит откровенно непривычно. Ох.

8:14. Американский фигурист Винсент Жоу, который выступал в произвольной программе командного турнира, сдал положительный тест на коронавинус. Следующие тесты определят, сможет ли он выступить в личных соревнованиях – если результаты окажутся отрицательными, его допустят к выходу на лед.

8:05. Матч женской сборной России по хоккею против Канады должен был начаться в 7:10 мск, но не стартовал до сих пор – канадки отказались выходить на лед. Официальная причина до сих пор не названа – возможно, Канада получила информацию о положительных тестах российских хоккеисток на коронавирус.

8:00. Привет! Российские фигуристы Привет! Российские фигуристы досрочно выиграли командный турнир . Фамилии чемпионов и чемпионок – Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов. Никита стал двукратным – в Сочи он выиграл командник в дуэте с Еленой Ильиных.

А еще: в женском слаломе внезапно не финишировала главная фаворитка – американка Микаэла Шиффрин. После первой попытки лидирует Сара Хектор из Швеции.

Пекин-2022 Золото Большунова, Россия – в топ-3 зачета. Медали 3-го дня ОИ 16 ЧАСОВ НАЗАД