Биатлон
11:30 мск – индивидуальная гонка 20 км, мужчины 🥇
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Горнолыжный спорт
Пекин-2022
🔴 Золото в фигурке, серебро прыгунов с трамплина. 4-й день ОИ
6:00 мск – супергигант, мужчины 🥇
Керлинг
9:05 мск –дабл-микст, матч за 3-е место 🥇
15:05 мск – дабл-микст, финал 🥇
Конькобежный спорт
13:30 мск – 1500 м, мужчины 🥇
Лыжные гонки
11:00 мск – спринт, свободный стиль, квалификация
13:30 мск – спринт, свободный стиль, забеги навылет 🥇
Александр Большунов
Фото: Getty Images
Санный спорт
14:50 мск – сани-одиночки, 3-й заезд, женщины
16:35 мск – сани-одиночки, 4-й заезд, женщины 🥇
Сноуборд
5:40 мск – параллельный гигантский слалом, квалификация, женщины
6:07 мск – параллельный гигантский слалом, квалификация, мужчины
9:30 мск – параллельный гигантский слалом, заезды навылет
10:30 мск – параллельный гигантский слалом, заезды за 3 место и финалы 🥇
Фигурное катание
4:15 мск – короткая программа, мужчины
Марк Кондратюк
Фото: Getty Images
Фристайл
5:00 мск – биг-эйр, финал 1, женщины
5:22 мск – биг-эйр, финал 2, женщины
5:45 мск – биг-эйр, финал 3, женщины 🥇
Хоккей, женщины
7:10 мск – группа A (США – Канада)
11:40 мск – группа B (Япония – Чехия)
16:10 мск – группа B (Швеция – Дания)
16:10 мск – группа A (Финляндия – Россия)
Россия уже взяла золото в фигурном катании, но победа в командном турнире может навредить. Федерация подставила лидеров команды.
Герои Сочи-2014 больше не вместе. История любви сноубордистов Алены Заварзиной и Вика Уайлда.
Пекин-2022
Герои Сочи-2014 больше не вместе. Лавстори Уайлда и Заварзиной
Пекин-2022
Золото Большунова, Россия – в топ-3 зачета. Медали 3-го дня ОИ
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