По итогам четвертого дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине сборная России завоевала две медали, обе – в командных видах соревнований. Фигуристы принесли команде ОКР второе золото, а в прыжках с трамплина российские спортсмены добыли олимпийские медали впервые в истории. Всего национальные команды разыграли девять комплектов наград.

Что выиграла Россия

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Фигурное катание

Пекин-2022 Большунов и Непряева, Уайлд и биатлонисты. Расписание 5-го дня ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

Командный турнир

1. Россия (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов)

2. США

3. Япония

Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Прыжки с трамплина

Смешанные команды

1. Словения

2. Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов)

3. Канада

Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Биатлон

Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

1. Дэнис Херрманн (Германия)

2. Анэ Шевалье (Франция)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

Горнолыжный спорт

Скоростной спуск, мужчины

1. Беат Фойц (Швейцария)

2. Жоан Кларе (Франция)

3. Маттиас Майер (Австрия)

Гигантский слалом, женщины

1. Сара Эктор (Швеция)

2. Федерика Бриньоне (Италия)

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

Конькобежный спорт

1500 м, женщины

1. Ирен Вюст (Нидерланды)

2. Михо Такаги (Япония)

3. Антуанетта Де Йонг (Нидерланды)

Ирен Вюст Фото: Getty Images

Сноуборд

Слоупстайл, мужчины

1. Макс Парро (Канада)

2. Су Имин (Китай)

3. Марк Макморрис (Канада)

Шорт-трек

500 м, женщины

1. Арианна Фонтана (Италия)

2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)

3. Ким Бутен (Канада)

1000 м, мужчины

1. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия)

2. Жэнь Цзывэй (Китай)

3. Ли Вэньлун (Китай)

После четвертого дня Олимпиады в Пекине сборная России поднялась с третьего на второе место в медальном зачете – спортсмены национальной команды принесли в копилку два золота, три серебра и две бронзы. В лидеры вырвалась Швеция, у которой три золотых медали, на третьем месте – Нидерланды (два золота, два серебра и бронза). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

О главных событиях четвертого дня зимних Игр-2022 в режиме онлайн читай здесь . Норвежские журналисты наезжали на Большунова из-за допинга, голливудский актер выразил восхищение Камилой Валиевой – все это и многое другое ждет тебя по ссылке

8 февраля Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Наталья Непряева попробуют взять медали в спринте, а биатлонисты Александр Логинов и Эдуард Латыпов поборются за награды в индивидуальной гонке – полное расписание дня лови по ссылке

Пекин-2022 🔴 Золото в фигурке, серебро прыгунов с трамплина. 4-й день ОИ 12 ЧАСОВ НАЗАД