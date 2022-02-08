Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал пятый день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв вторника, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Золото России в команднике фигурки, сюрприз в прыжках. Медали дня 12 ЧАСОВ НАЗАД

6:57. Звезды американской фигурки в восторге от Камилы Валиевой. А норвежская фигуристка, Камилла Йерсем, и вовсе назвала Валиеву лучшей в истории.

«Да, я действительно хочу сказать, что Валиева является лучшей фигуристкой всех времен. В последние годы наш вид спорта стремительно развивается, особенно с точки зрения сложности прыжков. Удивительно, как девочки подтянулись к мальчикам, и сейчас они почти так же хороши. Такого не наблюдается во многих других видах спорта», – приводит слова Йерсем NRK.

6:44. Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев пожаловался на расписание Олимпиады.

«Расписание... Это нечто. Я спал три часа. Единственный вариант – лечь пораньше. Я выпил две таблетки снотворного, и не помогло. Думаю, нервы, много в голове мыслей, ну вы понимаете – надо прыгнуть. Плюс часовые пояса. Помогло, что считал овечек. Досчитал до 100 и обратно», – цитирует Литвинцева «Спорт-Экспресс».

6:38. Тем временем в короткой программе откатали уже больше половины одиночников – промежуточное первое место у Евгения Семененко (95,76), Марк Кондратюк идет четвертым (86,11).

6:32. Ого, Марко Одерматт вылетел с трассы и не сможет претендовать на медали в супергиганте!

6:30. Вратарь олимпийской сборной Финляндии по хоккею Юхо Олкинуора доставлен в карантинный отель в Пекине. Тест 31-летнего голкипера «Металлурга» показал положительный результат.

6:27. Утром 8 февраля прошла тренировка неиграющего состава сборной России. Как сообщает Sport24, на лед вышли Сергей Плотников, Артем Анисимов, Кирилл Марченко, Александр Кадейкин, Шакир Мухамадуллин и два вратаря, Дмитрий Шугаев и Тимур Билялов.

6:25. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин 8 февраля вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

6:22. Эйлин Гу выиграла Олимпийские игры в дисциплине биг-эйр! . Эйлин Гу выиграла Олимпийские игры в дисциплине биг-эйр! Американка драматично вырвала первую золотую награду для Китая на ОИ.

6:20. Привет! Парни-фигуристы уже катают короткую программу, а девушки-фристайлистки закончили соревноваться в дисциплине биг-эйр. Какие новости накопились за утро?

Пекин-2022 Большунов и Непряева, Уайлд и биатлонисты. Расписание 5-го дня ОИ 13 ЧАСОВ НАЗАД