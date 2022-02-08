Олимпиада-2022 в Пекине идет несколько дней – случилось уже много интересного. Кто на самом деле принес победу в команднике? Какова роль Камилы Валиевой? Что общего между Роналду и Большуновым? Эти и другие вопросы герои Eurosport.ru обсудили в подкасте «Лыжи не едут».

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Для вашего удобства, мы предлагаем прослушать подкаст на других платформах:

Пекин-2022 🔴 Лыжный спринт, медаль Уайлда, триумф Ледецкой 7 ЧАСОВ НАЗАД

Здесь –

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Пекин-2022 Золото России в команднике фигурки, сюрприз в прыжках. Медали дня 19 ЧАСОВ НАЗАД