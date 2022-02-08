Горные лыжи
5:15 мск – слалом, женщины, попытка №1
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5:30 мск – двоеборье, мужчины, 1-я тренировка
Пекин-2022
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8:45 мск – слалом, женщины, попытка №2
Керлинг
Керлинг
Фото: Getty Images
15:05 мск – мужчины, круговой раунд, Китай – Швеция
15:05 мск – мужчины, круговой раунд, Норвегия – Швейцария
15:05 мск – мужчины, круговой раунд, США – Россия
15:05 мск – мужчины, круговой раунд, Дания – Канада
Лыжное двоеборье
11:00 мск – прыжки с трамплина, личное первенство на среднем трамплине, 10 км
14:00 мск – лыжные гонки, личное первенство на среднем трамплине, 10 км 🥇
Санный спорт
15:20 мск – парные, заезд 1 из 2
16:35 мск – парные, заезд 2 из 2
Сноуборд
4:30 мск – хафпайп, женщины, квалификация
6:00 мск – сноуборд-кросс, женщины, посев
7:30 мск – хафпайп, мужчины, квалификация
9:30 мск – сноуборд-кросс, женщины, 1/8 финала
10:07 мск – сноуборд-кросс, женщины, 1/4 финала
10:28 мск – сноуборд-кросс, женщины, 1/2 финала
10:45 мск – сноуборд-кросс, женщины, финал 🥇
Фристайл
6:00 мск – биг-эйр, мужчины, финал 🥇
Хоккей
11:40 мск – мужчины, отборочный раунд, группа B: Россия – Швейцария
16:10 мск – мужчины, отборочный раунд, группа B: Чехия – Дания
Шорт-трек
Фан Кесинь (Китай), Софья Просвирнова (Россия), шорт-трек, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
14:00 мск – 1500 метров, мужчины, четвертьфиналы
14:44 мск – 1000 метров, женщины, попытки
15:29 мск – 1500 метров, мужчины, полуфиналы
15:45 мск – 3000 метров, женская эстафета, полуфиналы
16:13 мск – 1500 метров, мужчины, финал 🥇
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