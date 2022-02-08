По итогам пятого дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине сборная России завоевала три медали, все – бронзовые и, в отличие от предыдущего дня, – личные. Успешно выступили сноубордист Вик Уайлд в параллельном гигантском слаломе, лыжник Александр Терентьев в коньковом спринте и саночница Татьяна Иванова в одиночном разряде.

Что выиграла Россия

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Сноуборд

Пекин-2022 Мужской хоккей, Россия – США в керлинге. Расписание 6-го дня ОИ 3 ЧАСА НАЗАД

Параллельный гигантский слалом, мужчины

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Тим Мастняк (Словения)

3. Вик Уайлд (Россия)

Вик Уайлд Фото: Getty Images

Лыжные Гонки

Спринт, свободный стиль, мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Федерико Пеллегрино (Италия)

3. Александр Терентьев (Россия)

Александр Терентьев Фото: Getty Images

Санный спорт

Одиночные сани, женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия)

2. Анна Беррайтер (Германия)

3. Татьяна Иванова (Россия)

Татьяна Иванова Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Фристайл

Биг-эйр, женщины

1. Гу Айлин (Китай)

2. Тесс Леде (Франция)

3. Матильда Гремо (Швейцария)

Горные лыжи

Супергигант, мужчины

1. Маттиас Майер (Австрия)

2. Райан Кокран-Зигле (США)

3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия)

Сноуборд

Параллельный гигантский слалом, женщины

1. Эстер Ледецкая (Чехия)

2. Даниэла Ульбинг (Австрия)

3. Глория Котник (Словения)

Эстер Ледецкая Фото: Getty Images

Керлинг

Дабл-микст

1. Италия

2. Норвегия

3. Швеция

Биатлон

Индивидуальная гонка, мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Антон Смольский (Беларусь)

3. Йоханнес Бё (Норвегия)

Конькобежный спорт

1500 м, мужчины

1. Кьелд Нюйс (Нидерланды)

2. Томас Крол (Нидерланды)

3. Ким Мин Сок (Южная Корея)

Лыжные гонки

Спринт, свободный стиль, женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция)

2. Майя Далквист (Швеция)

3. Джессика Диггинс (США)

Йонна Сундлинг Фото: Getty Images

После пятого дня Олимпиады в Пекине сборная России опустилась со второго места в медальном зачете на седьмое – спортсмены национальной команды принесли в копилку еще три бронзы, но пока немного не хватает золота. В лидеры вырвалась Швеция, у которой четыре золотых медали, на втором месте – Нидерланды (три золота, три серебра и бронза), тройку замыкает Китай (три золота, два серебра). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

9 января на Олимпиаде в Пекине будет еще много интересного – хоккей, керлинг, горные лыжи и не только. Чтобы ознакомиться с расписанием идите по ссылке

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