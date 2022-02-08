В мире есть немало промышленных территорий, превратившихся в зеленые зоны. Но эта в Пекине – особенная.

В феврале 2022 года сюда приехали спортсмены со всего мира, чтобы побороться за олимпийские медали. «Шоуган», градирни и трубы которого мелькают на олимпийских фотографиях, – первый государственный металлургический завод в Китае, который был одним из крупнейших предприятий отрасли в ХХ веке. В 2005 году его решили перенести в другое место, а на территории бывшей промзоны разбить парк с тем же названием.

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Но потом у китайцев родилась новая идея. Индустриальные объекты теперь работают исключительно на возобновляемой энергии, и прекрасно соседствуют со спортивными мероприятиями.

Вашему вниманию подборка красочных фотографий. Сперва вид со зрительской трибуны.

Олимпийская трибуна в Китае Фото: Getty Images

Вот так выглядит вид на трамплин для олимпийских соревнований.

Олимпийский трамплин в Пекине Фото: Getty Images

На некоторых объектах даже нанесена олимпийская символтка.

Олимпийская символика на трубе завода Фото: Getty Images

Особенно красив олимпийский парк в ночное время.

Ночная подсветка олимпийского объекта Фото: Getty Images

Еще один ночной вид на трамплин.

Трамплин в Пекине Фото: Getty Images

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