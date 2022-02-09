После соревнований на Олимпиаде в Пекине победители и призеры получают игрушечную панду вместо медалей. Почему так происходит? На самом деле, олимпийцам вручают и медали – все зависит от того, где проходит конкретное мероприятие.

Конькобежцам, например, вручают панду – медали они получают позже на медальной площади. А горнолыжники держат медали в руках прямо на месте сразу после гонок. Это не первые Игры, на которых призеры получают памятные подарки перед тем, как завладеть главной олимпийской ценностью. В Пхёнчхане они получили талисманы, плюшевого тигренка Сухорана, а в Рио – маленькие фигурки с логотипами ОИ.

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Евгения Медведева, Алина Загитова, Кэйтлин Осмонд Фото: Getty Images

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Панда, которую вручают призерам ОИ-2022 – талисман соревнований Бин Дунь Дун. Игрушки были распроданы во многих магазинах Пекина после церемонии открытия. Некоторые спортсмены рады завоевать не только медаль, но и маленькую панду. Китайский сноубордист Су Имин взял серебро с слоупстайле и признался, что завидовал соотечественникам, в руки которых Бин Дунь Дунь попал раньше.

«Несколько дней назад, когда я увидел китайскую команду по конькобежному спорту, стоящую на подиуме с Бин Дунь Дунь, я очень завидовал. Понял, что благодаря своим усилиям я тоже мог бы заполучить его. Сегодня у меня действительно получилось, я очень счастлив. Надеюсь, благодаря выступлениям я выиграю больше Бин Дунь Дуней», – сказал сноубордист в соцсети Weibo.

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