Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал шестой день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв среды , актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Индустрия и спорт. Контрасты Олимпиады в Китае 10 ЧАСОВ НАЗАД

8:35. Сергей Устюгов может выступить в эстафете. Об этом сообщила главный тренер сборной России Елена Вяльбе.

«Сергея Устюгова не сбрасываю со счетов – он вполне может оказаться в четверке, тем более что все мы знаем его как командного бойца. Здесь много факторов, и полемики по составу эстафеты тоже, думаю, будет много. Главное – принять правильное решение, определить, кто из спортсменов на каком этапе может оказаться максимально полезен», – цитирует Вяльбе RT.

8:20. Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в Пекине. Трусова чисто исполнила четыре четверных прыжка: флип, тулуп, лутц в каскаде с тройным тулупом и лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом. При этом Александра упала на четверном сальхове. Щербакова чисто исполнила два четверных: сольные лутц и флип, но допустила бабочку при исполнении флипа.

8:15. Сенсация в женском горнолыжном слаломе: двукратная олимпийская чемпионка американка Микаела Шиффрин дисквалифицирована через несколько секунд после старта. Она выбыла из борьбы за медали, а лучший результат в первой попытке показала немка Лена Дюрр. Лучшей из россиянок стала Екатерина Ткаченко, занявшая 34-е место.

8:10. Привет! Олимпиада стартовала с розыгрыша медалей во фристайле. Мужчины соревновались в дисциплине биг-эйр. Пьедестал получился вот таким:

1. Бирк Рууд (Норвегия)

2. Колби Стивенсон (США)

3. Хенрик Харлаут (Швеция)

Пекин-2022 Бронзы Уайлда, Терентьева и Ивановой у России. Медали дня 13 ЧАСОВ НАЗАД