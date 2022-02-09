Бобслей
09:55 мск – мужчины, двойки, официальная тренировка (1, 2)
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12:55 мск – женщины, монобоб, официальная тренировка
Пекин-2022
Призерам ОИ вручают панд вместо медалей? Объясняем, в чем дело
Горные лыжи
05:30 мск – мужчины, комбинация, скоростной спуск
09:15 мск – мужчины, комбинация, слалом 🥇
Керлинг
04:05 мск – женщины, круговой раунд, Великобритания – Швейцария
04:05 мск – женщины, круговой раунд, Дания - Китай
04:05 мск – женщины, круговой раунд, Швеция – Япония
04:05 мск – женщины, круговой раунд, Россия – США
09:05 мск – мужчины, круговой раунд, США -Швеция
09:05 мск – мужчины, круговой раунд, Норвегия – Канада
09:05 мск – мужчины, круговой раунд, Китай – России
09:05 мск – мужчины, круговой раунд, Великобритания – Италия
15:05 мск – женщины, круговой раунд, Канада – Южная Корея
15:05 мск – женщины, круговой раунд, Швеция – Великобритания
15:05 мск – женщины, круговой раунд, США – Дания
15:05 мск – женщины, круговой раунд, Китай – Швейцария
Конькобежный спорт
15:00 мск – женщины, 5000 метров 🥇
Лыжные гонки
Наталья Непряева
Фото: Getty Images
10:00 мск – женщины, 10 км, классика 🥇
Прыжки с трамплина
12:00 мск – мужчины, большой трамплин, 2-я официальная тренировка
Санный спорт
16:30 мск – микст, командная эстафета 🥇
Скелетон
04:30 мск – мужчины, 1-й раунд
06:00 мск – мужчины, 2-й раунд
Сноуборд
04:30 мск – женщины, хафпайп, 1-й финальный заезд
04:58 мск – женщины, хафпайп, 2-й финальный заезд
05:25 мск – женщины, хафпайп, 3-й финальный заезд 🥇
06:15 мск – мужчины, кросс, 1-й отборочный заезд
07:10 мск – мужчины, кросс, 2-й отборочный заезд
09:00 мск – мужчины, кросс, 1/8 финала
09:37 мск – мужчины, кросс, 1/4 финала
09:58 мск – мужчины, кросс, 1/2 финала
10:15 мск – мужчины, кросс, малый и большой финалы 🥇
Фигурное катание
Натан Чен
Фото: Getty Images
04:30 мск – мужчины, произвольная программа 🥇
Фристайл
14:00 мск – микст, акробатика, первый финал
14:50 мск - микст, акробатика, второй финал 🥇
Хоккей
07:10 мск – мужчины, группа C: Швеция – Латвия
11:40 мск – мужчины, группа C: Финляндия – Словакия
16:10 мск – мужчины, группа A: США – Китай
16:10 мск – мужчины, группа A: Канада – Германия
Нет психологии победителей. Цветков и Логинов лишили себя медали на Олимпиаде из-за заключительной стрельбы
Драма Сергея Устюгова в спринте показала главное. На ОИ-2022 с Йоханнесом Клебо и Норвегией можно бороться в эстафетах
Пекин-2022
🔴 Бронза Елистратова, составы на спринт в биатлоне
Пекин-2022
Индустрия и спорт. Контрасты Олимпиады в Китае
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