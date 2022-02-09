По итогам шестого дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине сборная России завоевала еще одну бронзовую медаль. Ее обладателем стал шорт-трекист Семен Елистратов на дистанции 1500м.
Что выиграла Россия
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Шорт-трек
Пекин-2022
Произволка фигуристов и классика лыжниц. Расписание 7-го дня ОИ
1500 м, мужчины
1. Хван Дэ Хон (Южная Корея)
2. Стивен Дюбуа (Канада)
3. Семен Елистратов (Россия)
Семен Елистратов
Фото: Getty Images
Что выиграл остальной мир
Фристайл
Биг-эйр, мужчины
1. Бирк Рууд (Норвегия)
2. Колби Стивенсон (США)
3. Хенрик Харлаут (Швеция)
Лыжное двоеборье
HS106 / 10 км, мужчины
1. Винценц Гайгер (Германия)
2. Йорген Гробак (Норвегия)
3. Лукас Грайдерер (Австрия)
Сноуборд
Борд-кросс, женщины
1. Линдси Джекобеллис (США)
2. Хло Трепеш (Франция)
3. Мерьета Одайн (Канада)
Горные лыжи
Слалом, женщины
1. Петра Влхова (Словакия)
2. Катарина Линсбергер (Австрия)
3. Венди Холденер (Швейцария)
Петра Влхова
Фото: Getty Images
Санный спорт
Двойки, мужчины
1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия)
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия)
3. Томас Штой/Лорнец Коллер (Австрия)
После шестого дня Олимпиады в Пекине сборная России опустилась с седьмого места в медальном зачете на восьмое – спортсмены национальной команды принесли в копилку еще одну бронзу, но пока немного не хватает золота. В лидеры вырвалась Германия (пять золота, три серебра), на втором месте – Норвегия (четыре золота, два серебра, четыре бронзы), тройку замыкает Швеция (четыре золота, одно серебро, две бронзы). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
10 февраля на Олимпиаде в Пекине будет еще много интересного – фигурное катание, лыжные гонки, хоккей и не только. Чтобы ознакомиться с расписанием, идите по ссылке
Федотов, Гусев и фарт – пока все, что есть у сборной России в хоккее. Для первого матча достаточно, дальше – не хватит. Читайте подробный разбор
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