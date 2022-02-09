По итогам шестого дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине сборная России завоевала еще одну бронзовую медаль. Ее обладателем стал шорт-трекист Семен Елистратов на дистанции 1500м.

Что выиграла Россия

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Шорт-трек

Пекин-2022 Произволка фигуристов и классика лыжниц. Расписание 7-го дня ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

1500 м, мужчины

1. Хван Дэ Хон (Южная Корея)

2. Стивен Дюбуа (Канада)

3. Семен Елистратов (Россия)

Семен Елистратов Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Фристайл

Биг-эйр, мужчины

1. Бирк Рууд (Норвегия)

2. Колби Стивенсон (США)

3. Хенрик Харлаут (Швеция)

Лыжное двоеборье

HS106 / 10 км, мужчины

1. Винценц Гайгер (Германия)

2. Йорген Гробак (Норвегия)

3. Лукас Грайдерер (Австрия)

Сноуборд

Борд-кросс, женщины

1. Линдси Джекобеллис (США)

2. Хло Трепеш (Франция)

3. Мерьета Одайн (Канада)

Горные лыжи

Слалом, женщины

1. Петра Влхова (Словакия)

2. Катарина Линсбергер (Австрия)

3. Венди Холденер (Швейцария)

Петра Влхова Фото: Getty Images

Санный спорт

Двойки, мужчины

1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия)

2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия)

3. Томас Штой/Лорнец Коллер (Австрия)

После шестого дня Олимпиады в Пекине сборная России опустилась с седьмого места в медальном зачете на восьмое – спортсмены национальной команды принесли в копилку еще одну бронзу, но пока немного не хватает золота. В лидеры вырвалась Германия (пять золота, три серебра), на втором месте – Норвегия (четыре золота, два серебра, четыре бронзы), тройку замыкает Швеция (четыре золота, одно серебро, две бронзы). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

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