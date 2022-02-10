Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал седьмой день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв четверга, 10 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Бронза Елистратова, лидерство Германии. Все медали дня 14 ЧАСОВ НАЗАД

8:03. В мужском хоккее сборная Швеции забросила вторую шайбу и обыгрывает Латвию – 2:0 в начале второго периода. Гол на счету экс-форварда «Ак Барса» и «Локомотива» Антона Ландера.

7:47. Произошло что-то странное (точнее, привычное) – американец Джейсон Браун без четверных прыжков обошел и Семененко, и Грассля, а по компонентам получил на семь (!) баллов больше Ханю. Немного отдает безумием.

7:37. Фото Жени и Алексея Николаевича Мишина. Вторая разминка на льду – Джейсон Браун, Морис Квителашвили, Чжунхван Ча, Сома Уно, Юма Кагияма и Нэтан Чен.

7:31. Семененко занимает промежуточное третье место – уступает Ханю и Даниэлю Грасслю из Италии. 274,13 балла по сумме у Жени. Он будет как минимум девятым, и это хорошо для олимпийского дебюта.

7:25. Эх, и Евгений Семененко упал с четверного тулупа.

7:15. Чуда не произошло – Юдзуру Ханю упал с четверного акселя и получил за элемент только 6,25 балла. А потом прилег и с очередного четверного. Трехкратным японец уже не станет – это практически точно.

7:08. Третьяков и Рукосуев показали дружные итоги во второй попытке. Третий и четвертый медальные заезды состоятся завтра, 11 февраля.

7:00. «Сплетнями не занимаюсь», – такой комментарий дала Этери Тутберидзе о ситуации с Валиевой.

6:58. Женская сборная по керлингу начала турнир неудачно – проиграли американкам со счетом 3:9. Зато все круто у скелетонистов: после первого заезда Александр Третьяков идет вторым с отставанием в 0,36 секунды, Евгений Рукосуев – четвертым, уступая лидеру из Германии 0,48 секунды.

6:52. Уже разыгран первый медальный комплект – в женском хафпайпе. Победила американка Хлоя Ким (94 балла), второй стала Керальт Кастельет из Испании (90,25), бронзу завоевала японка Сена Томита (88,25).

В фигурном катании уже завершили выступления Марк Кондратюк и Евгений Семененко. Оба не обошлись без падений в произвольной программе, результаты за прокат – 162,71 и 152,28 балла соответственно, общий результат за две программы – 248,82 и 233,33.

6:48. Официального заявления МОК по Камиле Валиевой не последовало, но Официального заявления МОК по Камиле Валиевой не последовало, но новости пока обнадеживают : фигуристка вышла на тренировку, пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина заявила, что она не отстранена от Игр.

Пекин-2022 Произволка фигуристов и классика лыжниц. Расписание 7-го дня ОИ 15 ЧАСОВ НАЗАД