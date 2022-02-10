Биатлон
12:00 мск – спринт, женщины 🥇
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Горнолыжный спорт
Пекин-2022
Журналист из США: «Русские желали мне смерти из-за вопроса Большунову»
6:00 мск – супергигант, женщины 🥇
Керлинг
04:05 мск – мужчины, круговой раунд 3 (Швейцария – Россия)
Мужская сборная России по керлингу
Фото: Getty Images
04:05 мск – мужчины, круговой раунд 3 (Великобритания – США)
04:05 мск – мужчины, круговой раунд 3 (Швеция – Италия)
04:05 мск – мужчины, круговой раунд 3 (Дания – Китай)
09:05 мск – женщины, круговой раунд 3 (США – Китай)
09:05 мск – женщины, круговой раунд 3 (Канада – Япония)
09:05 мск – женщины, круговой раунд 3 (Швейцария – Россия)
09:05 мск – женщины, круговой раунд 3 (Южная Корея – Великобритания)
15:05 мск – мужчины, круговой раунд 4 (Россия – Дания)
15:05 мск – мужчины, круговой раунд 4 (Великобритания – Норвегия)
15:05 мск – мужчины, круговой раунд 4 (Канада – Швейцария)
Конькобежный спорт
11:00 мск – 10000 м, мужчины 🥇
Лыжные гонки
10:00 мск – 15 км, классический стиль, мужчины 🥇
Александр Большунов
Фото: Getty Images
Прыжки с трамплина
14:00 мск – большой трамплин LH, квалификация, мужчины
Скелетон
4:30 мск – 1 заезд, женщины
6:00 мск – 2 заезд, женщины
15:20 мск – 3 заезд, мужчины
16:55 мск – 4 заезд, мужчины 🥇
Сноуборд
4:30 мск – хаф-пайп, мужчины, 1 попытка
4:57 мск – хаф-пайф, мужчины, 2 попытка
5:24 мск – хаф-пайф, мужчины, 3 попытка 🥇
Хоккей
7:10 мск – мужчины, группа B (Дания – Россия)
7:10 мск – женщины, четвертьфинал 1 (США – Чехия)
11:40 мск – мужчины, группа B (Чехия – Швейцария)
11:40 мск – мужчины, группа C (Швеция – Словакия)
16:10 мск – женщины, четвертьфинал 2 (Канада – Швеция)
16:10 мск – мужчины, группа C (Латвия – Финляндия)
Шорт-трек
Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Россия, шорт-трек, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
14:00 мск – 1000 м, четвертьфиналы, женщины
14:18 мск – 500 м, квалификация, мужчины
14:55 мск – 1000 м, полуфиналы, женщины
15:04 мск – 5000 м, эстафета, полуфиналы, мужчины
15:37 мск – 1000 м:, финал B, женщины
15:43 мск – 1000 м, финал A, женщины 🥇
Пережила инсульт матери и стала олимпийской чемпионкой. Новый гегемон в коньках.
«Куньлунь» и русский игрок. Что такое китайский хоккей?
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