Автор сайта FasterSkier Натаниэль Херц рассказал, что происходило с ним после вопроса лыжнику Александру Большунову о русском допинге. На пресс-конференции после победы Большунова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине Херц спросил спортсмена: «Учитывая бэкграунд сборной России, было ли ваше выступление здесь чистым?»

«Я имел в виду не конкретно Большунова, а всех русских в целом. Потому что было доказано, что у России была государственная система поддержки допинга перед Олимпиадой в Сочи. После вопроса реакций хватало. Люди до сих пор об этом говорят.

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В фейсбуке кто-то с русским именем прислал мне пожелание смерти. Не уверен, что это человек из России, но имя было русским. Уже обратился в посольство США в Пекине. Они сказали, чтобы держали их в курсе, если угрозы повторятся. В других соцсетях тоже были недружелюбные комментарии, но это нормально – издержки профессии.

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У меня большой опыт с негативными комментами, но мне никогда прежде не желали смерти. Пока был только один. Я старался адекватно реагировать, но связался с людьми, которые больше меня знают о таких вещах. Ситуация немного нервирует – все-таки я в Китае, у меня нет таких же прав, как в Штатах. Но я не беспокоюсь – понимаю, что у политиков из России и других известных людей тоже есть свое мнение. И это тоже естественно», – ответил Херц

Источник: VG

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