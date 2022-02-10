В седьмой день Олимпийских игр в Пекине России обошлась без медалей. Близка к награде была Наталья Непряева, но сотой секунды не хватило лыжнице до бронзы. Также в последний момент без наград осталась сборная России по санному спорту, которая лидировала в командной эстафете, но осталась только на четвертом месте.
Что выиграл остальной мир
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Фигурное катание
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Одиночное катание, мужчины
- 1. Нэтан Чен (США)
- 2. Юма Кагияма (Япония)
- 3. Сома Уно (Япония)
Нэтан Чен
Фото: Getty Images
Горные лыжи
Горнолыжная комбинация, мужчины
- 1. Йоханнес Штольц (Австрия)
- 2. Александер Аамодт Кильде (Норвегия)
- 3. Джеймс Кроуфорд (Канада)
Лыжные гонки
Классический стиль, 10 км, женщины
- 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
- 2. Кертту Нисканен (Финляндия)
- 3. Криста Пярмякоски (Финляндия)
Наталья Непряева, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Сноуборд
Сноуборд-кросс, мужчины
- 1. Алессандро Хеммерле (Австрия)
- 2. Элиот Гронден (Канада)
- 3. Омар Визинтин (Италия)
Фристайл
Акробатика, смешанные команды
- 1. США
- 2. Китай
- 3. Канада
Конькобежный спорт
5000 метров, женщины
- 1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
- 2. Канады Изабель Вайдеман (Канада)
- 3. Мартина Сабликова (Чехия)
Санный спорт
Эстафета, командные соревнования
- 1. Германия
- 2. Австрия
- 3. Латвия
После седьмого дня Игр сборная России опустилась с восьмого на девятое место в медальном зачете. У российской национальной команды всего два золота, но в сумме уже 11 медалей. По этому показателю сборная долго шла первой, но на седьмой день лидером стала сборная Австрии, у которой 12 наград. Первое место в зачете по-прежнему занимает Норвегия, на втором идет Германия, а третьи – американцы. Полная таблица – здесь.
11 февраля на Олимпиаде в Пекине будет много интересного – биатлон, лыжные гонки, хоккей и не только. Чтобы ознакомиться с расписанием, переходите по ссылке.
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