В седьмой день Олимпийских игр в Пекине России обошлась без медалей. Близка к награде была Наталья Непряева, но сотой секунды не хватило лыжнице до бронзы. Также в последний момент без наград осталась сборная России по санному спорту, которая лидировала в командной эстафете, но осталась только на четвертом месте.

Что выиграл остальной мир

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Фигурное катание

Пекин-2022 Новый шанс Большунова, спринт биатлонисток. Расписание 8-го дня ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

Одиночное катание, мужчины

1. Нэтан Чен (США)

2. Юма Кагияма (Япония)

3. Сома Уно (Япония)

Нэтан Чен Фото: Getty Images

Горные лыжи

Горнолыжная комбинация, мужчины

1. Йоханнес Штольц (Австрия)

2. Александер Аамодт Кильде (Норвегия)

3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лыжные гонки

Классический стиль, 10 км, женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Кертту Нисканен (Финляндия)

3. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Наталья Непряева, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Сноуборд

Сноуборд-кросс, мужчины

1. Алессандро Хеммерле (Австрия)

2. Элиот Гронден (Канада)

3. Омар Визинтин (Италия)

Фристайл

Акробатика, смешанные команды

1. США

2. Китай

3. Канада

Конькобежный спорт

5000 метров, женщины

1. Ирен Схаутен (Нидерланды)

2. Канады Изабель Вайдеман (Канада)

3. Мартина Сабликова (Чехия)

Санный спорт

Эстафета, командные соревнования

1. Германия

2. Австрия

3. Латвия

После седьмого дня Игр сборная России опустилась с восьмого на девятое место в медальном зачете. У российской национальной команды всего два золота, но в сумме уже 11 медалей. По этому показателю сборная долго шла первой, но на седьмой день лидером стала сборная Австрии, у которой 12 наград. Первое место в зачете по-прежнему занимает Норвегия, на втором идет Германия, а третьи – американцы. Полная таблица – здесь

11 февраля на Олимпиаде в Пекине будет много интересного – биатлон, лыжные гонки, хоккей и не только. Чтобы ознакомиться с расписанием, переходите по ссылке

Пекин-2022 Журналист из США: «Русские желали мне смерти из-за вопроса Большунову» 4 ЧАСА НАЗАД