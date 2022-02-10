В седьмой день Олимпийских игр в Пекине России обошлась без медалей. Близка к награде была Наталья Непряева, но сотой секунды не хватило лыжнице до бронзы. Также в последний момент без наград осталась сборная России по санному спорту, которая лидировала в командной эстафете, но осталась только на четвертом месте.

Что выиграл остальной мир

Фигурное катание

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Одиночное катание, мужчины
  • 1. Нэтан Чен (США)
  • 2. Юма Кагияма (Япония)
  • 3. Сома Уно (Япония)

Нэтан Чен

Фото: Getty Images

Горные лыжи

Горнолыжная комбинация, мужчины
  • 1. Йоханнес Штольц (Австрия)
  • 2. Александер Аамодт Кильде (Норвегия)
  • 3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лыжные гонки

Классический стиль, 10 км, женщины
  • 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
  • 2. Кертту Нисканен (Финляндия)
  • 3. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Наталья Непряева, Россия, Олимпиада-2022

Фото: Getty Images

Сноуборд

Сноуборд-кросс, мужчины
  • 1. Алессандро Хеммерле (Австрия)
  • 2. Элиот Гронден (Канада)
  • 3. Омар Визинтин (Италия)

Фристайл

Акробатика, смешанные команды
  • 1. США
  • 2. Китай
  • 3. Канада

Конькобежный спорт

5000 метров, женщины
  • 1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
  • 2. Канады Изабель Вайдеман (Канада)
  • 3. Мартина Сабликова (Чехия)

Санный спорт

Эстафета, командные соревнования
  • 1. Германия
  • 2. Австрия
  • 3. Латвия
После седьмого дня Игр сборная России опустилась с восьмого на девятое место в медальном зачете. У российской национальной команды всего два золота, но в сумме уже 11 медалей. По этому показателю сборная долго шла первой, но на седьмой день лидером стала сборная Австрии, у которой 12 наград. Первое место в зачете по-прежнему занимает Норвегия, на втором идет Германия, а третьи – американцы. Полная таблица – здесь.
11 февраля на Олимпиаде в Пекине будет много интересного – биатлон, лыжные гонки, хоккей и не только. Чтобы ознакомиться с расписанием, переходите по ссылке.
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