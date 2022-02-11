Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал восьмой день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв четверга, 11 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Неудачи России, доминация Схаутен, золото Чена. Медали дня 14 ЧАСОВ НАЗАД

8:16. Разыгран еще один медальный комплект! В горнолыжном спорте прошли соревнования по супергиганту среди женщин. Золотую медаль завоевала Лара Гут-Бехрами из Швейцарии, Мирьям Пухнер из Австрии стала второй, бронза у еще одной спортменки из Швейцарии – Мишель Гизин. Россиянка Юлия Плешкова стала 18-й.

8:07. Россия открыла счет в матче с Данией! Форвард ЦСКА Павел Карнаухов оказался быстрее всех на добивании и воткнул вторую шайбу сборной России на олимпийском турнире. Ассистенты – Антон Слепышев и Дмитрий Воронков.

7:57. В керлинге завершились матчи третьей сессии кругового раунда у мужчин. Сборная России проиграла Швейцарии со счетом 3:6. В четвертой сессии команда ОКР сыграет с Данией, начало – в 15:05 (мск).

В других матчах Великобритания проиграла США – 7:9. Сборная Швеции была сильнее Италии (9:3). Следующий соперник России, сборная Дании, проиграла Китаю со счетом 4:5.

7:52. В хоккее завершился первый период матча Дания – Россия. Команда Алексея Жамнова перебросала соперника ровно в два раза: россияне нанесли шесть бросков против трех. Правда, пока забить не удалось никому – 0:0.

7:43. Первые медали дня разыграли в сноуборде – в мужском хафпайпе. Победил японец Аюму Хирано (96 баллов), вторым стал Скотти Джеймс из Австралии (92,50), бронзу завоевал швейцарец Ян Шеррер (87,25).

Пекин-2022 Новый шанс Большунова, спринт биатлонисток. Расписание 8-го дня ОИ 15 ЧАСОВ НАЗАД