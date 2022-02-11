Биатлон
12:00 мск – спринт, мужчины 🥇
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Керлинг
Пекин-2022
🔴 Россия в 1/4 в хоккее, у Третьякова шанс на медаль, что с Валиевой
4:05 мск – женщины, круговой раунд 4 (Швеция – Канада)
4:05 мск – женщины, круговой раунд 4 (Южная Корея – Россия)
Женская сборная России по керлингу
Фото: Getty Images
4:05 мск – женщины, круговой раунд 4 (Япония – Дания)
9:05 мск – мужчины, круговой раунд 5 (Италия – Китай)
9:05 мск – мужчины, круговой раунд 5 (Канада – Швеция)
9:05 мск – мужчины, круговой раунд 5 (Дания – Швейцария)
9:05 мск – мужчины, круговой раунд 5 (США – Норвегия)
15:05 мск – женщины, круговой раунд 5 (Россия – Япония)
15:05 мск – женщины, круговой раунд 5 (Дания – Швейцария)
15:05 мск – женщины, круговой раунд 5 (Великобритания – США)
15:05 мск – женщины, круговой раунд 5 (Швеция – Китай)
Конькобежный спорт
11:00 мск – 2400 м, командная гонка преследования, четвертьфиналы, женщины
11:53 мск – 500 м, мужчины 🥇
Лыжные гонки
10:30 мск – эстафета 4х5 км, женщины 🥇
Наталья Непряева
Фото: Getty Images
Прыжки с трамплина
14:00 мск – большой трамплин LH, раунд 1, мужчины
15:00 мск – большой трамплин LH, финал, мужчины 🥇
Скелетон
15:20 мск – 3 заезд, женщины
16:55 мск – 4 заезд, женщины 🥇
Сноуборд
5:00 мск – смешанные команды, кросс, четвертьфиналы
5:30 мск – смешанные команды, кросс, полуфиналы
5:50 мск – смешанные команды, кросс, малый финал
5:55 мск – смешанные команды, кросс, финал 🥇
Фигурное катание
14:00 мск – танцы на льду, ритмический танец
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Фото: Getty Images
Хоккей
7:10 мск – мужчины, группа A (Канада – США)
7:10 мск – женщины, четвертьфинал 3 (Россия – Швейцария)
11:40 мск – мужчины, группа A (Германия – Китай)
11:40 мск – женщины, четвертьфинал 4 (Финляндия – Япония)
16:10 мск – мужчины, группа B (Россия – Чехия)
16:10 мск – мужчины, группа B (Швейцария – Дания)
Камилу Валиеву нужно защищать. Но ее нельзя допускать до личного турнира.
Трагедия Шипулина и норвежцев. Топ необъснимых провалов в биатлоне.
Пекин-2022
Неудачи России, доминация Схаутен, золото Чена. Медали дня
Пекин-2022
Новый шанс Большунова, спринт биатлонисток. Расписание 8-го дня ОИ
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