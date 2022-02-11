Восьмой день Олимпиады-2022 в Пекине принес России одну награду. А кто забрал остальные медали?
Что выиграла Россия
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Лыжные гонки
Пекин-2022
Женская эстафета, ритм-танец и хоккей. Расписание 9-го дня ОИ
Классика, мужчины
- 1. Иво Нисканен (Финляндия)
- 2. Александр Большунов (Россия)
- 3. Йоханнес Клебо (Норвегия)
Александр Большунов, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Что выиграл остальной мир
Биатлон
Спринт, женщины
- 1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
- 2. Эльвира Эберг (Швеция)
- 3. Доротея Вирер (Италия)
Горные лыжи
Супергигант, женщины
- 1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
- 2. Мириам Пухнер (Австрия)
- 3. Мишель Гизин (Швейцария)
Шорт-трек
1000 м, женщины
- 1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)
- 2. Чой Минйон (Южная Корея)
- 3. Ханне Десмет (Бельгия)
Сюзанне Схюлтинг
Фото: Eurosport
Скелетон
Мужчины
- 1. Кристофер Гротер (Германия)
- 2. Аксель Юнгк (Германия)
- 3. Веньан Ян (Китай)
Сноуборд
Сноуборд-хафпайп
- 1. Аюму Хирано (Япония)
- 2. Скотти Джеймс (Австралия)
- 3. Ян Шеррер (Швейцария)
Конькобежный спорт
10000 м, мужчины
- 1. Нильс ван дер Пул (Швеция)
- 2. Патрик Руст (Нидерланды)
- 3. Давиде Гиотто (Италия)
После восьмого дня Игр сборная России поднялась с девятого на восьмое место в медальном зачете. У российской национальной команды всего два золота, но в сумме уже 12 медалей. По этому показателю Россия долго шла первой, но на восьмой день в лидеры вышли Австрия и Нидерланды – у них по 14 наград. Первое место в зачете теперь занимает Германия, которая обогнала Норвегию, а третьими стали голландцы. Полная таблица – здесь.
12 февраля на Олимпиаде в Пекине будет много интересного – женская эстафета, ритм-танец, хоккей и не только. Чтобы ознакомиться с расписанием, переходите по ссылке.
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Неудачи России, доминация Схаутен, золото Чена. Медали дня
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