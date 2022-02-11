Восьмой день Олимпиады-2022 в Пекине принес России одну награду. А кто забрал остальные медали?

Что выиграла Россия

Лыжные гонки

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Женская эстафета, ритм-танец и хоккей. Расписание 9-го дня ОИ
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Классика, мужчины
  • 1. Иво Нисканен (Финляндия)
  • 2. Александр Большунов (Россия)
  • 3. Йоханнес Клебо (Норвегия)

Александр Большунов, Россия, Олимпиада-2022

Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Биатлон

Спринт, женщины
  • 1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
  • 2. Эльвира Эберг (Швеция)
  • 3. Доротея Вирер (Италия)

Горные лыжи

Супергигант, женщины
  • 1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
  • 2. Мириам Пухнер (Австрия)
  • 3. Мишель Гизин (Швейцария)

Шорт-трек

1000 м, женщины
  • 1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)
  • 2. Чой Минйон (Южная Корея)
  • 3. Ханне Десмет (Бельгия)

Сюзанне Схюлтинг

Фото: Eurosport

Скелетон

Мужчины
  • 1. Кристофер Гротер (Германия)
  • 2. Аксель Юнгк (Германия)
  • 3. Веньан Ян (Китай)

Сноуборд

Сноуборд-хафпайп
  • 1. Аюму Хирано (Япония)
  • 2. Скотти Джеймс (Австралия)
  • 3. Ян Шеррер (Швейцария)

Конькобежный спорт

10000 м, мужчины
  • 1. Нильс ван дер Пул (Швеция)
  • 2. Патрик Руст (Нидерланды)
  • 3. Давиде Гиотто (Италия)
После восьмого дня Игр сборная России поднялась с девятого на восьмое место в медальном зачете. У российской национальной команды всего два золота, но в сумме уже 12 медалей. По этому показателю Россия долго шла первой, но на восьмой день в лидеры вышли Австрия и Нидерланды – у них по 14 наград. Первое место в зачете теперь занимает Германия, которая обогнала Норвегию, а третьими стали голландцы. Полная таблица – здесь.
12 февраля на Олимпиаде в Пекине будет много интересного – женская эстафета, ритм-танец, хоккей и не только. Чтобы ознакомиться с расписанием, переходите по ссылке.
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