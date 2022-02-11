Восьмой день Олимпиады-2022 в Пекине принес России одну награду. А кто забрал остальные медали?

Что выиграла Россия

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Лыжные гонки

Пекин-2022 Женская эстафета, ритм-танец и хоккей. Расписание 9-го дня ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

Классика, мужчины

1. Иво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Йоханнес Клебо (Норвегия)

Александр Большунов, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Биатлон

Спринт, женщины

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Доротея Вирер (Италия)

Горные лыжи

Супергигант, женщины

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

2. Мириам Пухнер (Австрия)

3. Мишель Гизин (Швейцария)

Шорт-трек

1000 м, женщины

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)

2. Чой Минйон (Южная Корея)

3. Ханне Десмет (Бельгия)

Сюзанне Схюлтинг Фото: Eurosport

Скелетон

Мужчины

1. Кристофер Гротер (Германия)

2. Аксель Юнгк (Германия)

3. Веньан Ян (Китай)

Сноуборд

Сноуборд-хафпайп

1. Аюму Хирано (Япония)

2. Скотти Джеймс (Австралия)

3. Ян Шеррер (Швейцария)

Конькобежный спорт

10000 м, мужчины

1. Нильс ван дер Пул (Швеция)

2. Патрик Руст (Нидерланды)

3. Давиде Гиотто (Италия)

После восьмого дня Игр сборная России поднялась с девятого на восьмое место в медальном зачете. У российской национальной команды всего два золота, но в сумме уже 12 медалей. По этому показателю Россия долго шла первой, но на восьмой день в лидеры вышли Австрия и Нидерланды – у них по 14 наград. Первое место в зачете теперь занимает Германия, которая обогнала Норвегию, а третьими стали голландцы. Полная таблица – здесь

12 февраля на Олимпиаде в Пекине будет много интересного – женская эстафета, ритм-танец, хоккей и не только. Чтобы ознакомиться с расписанием, переходите по ссылке

Пекин-2022 8-й день Олимпиады-2022 в Пекине: как это было 11 ЧАСОВ НАЗАД