Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал девятый день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв субботы, 12 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Медаль Большунова, триумф Схюлтинг, золото Ройселанн 13 ЧАСОВ НАЗАД

7:29. Неудачно выступили российские керлингистки – команда уступила со счетом 5:9 Южной Корее, это третье поражение подряд. А в данный момент хоккеистки играют четвертьфинал против Швейцарии, счет пока не открыт.

7:24. Привет! Сразу направляем в отдельный лайв Eurosport по Камиле Валиевой, а теперь – об остальном.

За утро был разыгран один медальный комплект: в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Выиграли американцы Ник Баумгартнер и Линдси Джейкобеллис, серебро завоевали итальянцы Омар Визинтин и Микела Мойоли, бронза досталась канадцам Элиоту Грондену и Мериете Один.

Российские сноубордисты Даниил Донских и Кристина Пауль стали восьмыми.

Пекин-2022 Женская эстафета, ритм-танец и хоккей. Расписание 9-го дня ОИ 15 ЧАСОВ НАЗАД