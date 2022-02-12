России может понадобиться олимпийский тайм-аут, поскольку проблемы с допингом вновь всплыли на поверхность после того, как фигуристка Камила Валиева дала положительный результат на запрещенное вещество, о чем стало известно на зимних Играх в Пекине, заявил старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) канадец Дик Паунд.
Российские спортсмены на Олимпиаде уже и так не выступают под своим флагом – на их форме значится Олимпийский комитет России (ОКР), а их гимн не звучит ни на каких церемониях после санкций, введенных после Сочи за широкое распространение допинга во многих видах спорта.
«В определенный момент, если исправления не происходит, возможно, необходим тайм-аут для страны. Мы могли бы сказать, что можем вам помочь. У вас есть проблема. Мы можем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока вы не возьмете это под контроль», – сказал Паунд в телефонном интервью из Флориды.
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Отмечается, что Россия признала некоторые недостатки в применении антидопинговых правил, но отрицает наличие спонсируемой государством допинговой программы.
Стало известно, когда CAS вынесет решение по Камиле Валиевой, об этом сообщил «Матч ТВ»
Фанаты запустили хэштег #позортутберидзе. Они ругают Тутберидзе из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой
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Источник: Сbc.ca.
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