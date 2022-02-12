Биатлон
12:00 мск – гонка преследования 10 км, женщины 🥇
Ad
13:45 мск – гонка преследования 12,5 км, женщины 🥇
Пекин-2022
Паунд: «России может понадобиться олимпийский тайм-аут из-за допинга»
Бобслей
4:30 мск – монобоб, 1 и 2 заезды, женщины
Горнолыжный спорт
5:15 мск – гигантский слалом, 1 попытка, мужчины
8:45 мск – гигантский слалом: 2 попытка, мужчины 🥇
Марко Одерматт
Фото: Getty Images
Керлинг
4:05 мск, мужчины, круговой раунд 6 (Норвегия – Швеция)
4:05 мск, мужчины: круговой раунд 6 (Китай – Великобритания)
4:05 мск, мужчины: круговой раунд 6 (США – Канада)
4:05 мск, мужчины: круговой раунд 6 (Италия – Россия)
9:05 мск, женщины: круговой раунд 6 (Дания – Великобритания)
9:05 мск, женщины: круговой раунд 6 (США – Швеция)
9:05 мск, женщины: круговой раунд 6 (Южная Корея – Китай)
9:05 мск, женщины: круговой раунд 6 (Швейцария – Канада)
15:05 мск, мужчины: круговой раунд 7 (Великобритания – Дания)
15:05 мск, мужчины: круговой раунд 7 (Швейцария – Италия)
15:05 мск, мужчины: круговой раунд 7 (Китай – США)
Конькобежный спорт
16:00 мск – 3200 м, командная гонка преследования, четвертьфиналы, мужчины
16:56 мск – 500 м, женщины 🥇
Лыжные гонки
10:00 мск – эстафета 4х10 км, мужчины 🥇
Александр Большунов и Денис Спицов, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Фристайл
5:00 мск – слоуп-стайл, квалификация 1, женщины
6:01 мск – слоуп-стайл, квалификация 2, женщины
14:00 мск – воздушная акробатика, квалификация 1, женщины
14:45 мск – воздушная акробатика, квалификация 2, женщины
Хоккей, мужчины
7:10 мск – группа C (Словакия – Латвия)
11:40 мск – группа C (Финляндия – Швеция)
16:10 мск – группа A (Китай – Канада)
16:10 мск – Группа A (США – Германия)
Шорт-трек
Семен Елистратов
Фото: Getty Images
14:30 мск – 500 м, четвертьфиналы, мужчины
14:35 мск – 3000 м, эстафета, финал B, женщины
14:44 мск – 3000 м, эстафета, финал A, женщины 🥇
14:57 мск – 500 м, полуфиналы, мужчины
15:09 мск – 500 м, финал B, мужчины
15:14 мск – 500 м, финал A, мужчины 🥇
Вероника Степанова сработала в победной лыжной эстафете грамотнее всех. Гениальный этап!
Единственная любовь сделала Мартена Фуркада легендой. Пара вместе уже 20 лет.
Пекин-2022
🔴 Золото в женской эстафете, ритм-танец у танцевальных дуэтов
Пекин-2022
Медаль Большунова, триумф Схюлтинг, золото Ройселанн
Реклама
Ad
Реклама
Ad