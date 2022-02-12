Девятый день Олимпиады-2022 в Пекине принес России всего одну, но очень важную награду. А кто забрал остальные медали? Всего национальные команды разыграли шесть комплектов наград.

Что выиграла Россия

Ad

Лыжные гонки

Пекин-2022 Мужская эстафета в лыжах, биатлонные пасьюты. Расписание 10-го дня ОИ 3 ЧАСА НАЗАД

Эстафета 4х5 км, женщины

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова)

2. Германия

3. Швеция

Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Юлия Ступак Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Сноуборд

Кросс, смешанные команды

1. США

2. Италия-1

3. Канада-1

Конькобежный спорт

500 м, мужчины

1. Гао Тинъюй (Китай)

2. Чха Мин Гю (Южная Корея)

3. Ватару Морисиге (Япония)

Биатлон

Спринт, мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция)

3. Тарьей Бё (Норвегия)

Тарьей Бё и Йоханнес Бё, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Прыжки с трамплина

Большой трамплин, мужчины

1. Мариус Линдвик (Норвегия)

2. Рею Кобаяси (Япония)

3. Карл Гайгер (Германия)

Скелетон

Женщины

1. Ханна Найзе (Германия)

2. Жаклин Нарракотт (Австралия)

3. Кимберли Бос (Нидерланды)

13 февраля в Пекине разыграют семь комплектов наград. Главный шанс России – мужская эстафета в лыжных гонках, а также гонки преследования в биатлоне. Полное расписание олимпийского дня лови по ссылке

Пекин-2022 Паунд: «России может понадобиться олимпийский тайм-аут из-за допинга» 10 ЧАСОВ НАЗАД