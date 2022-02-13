Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал десятый день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв воскресенья, 13 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!
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Пекин-2022
Золото России в лыжной эстафете, пьедестал братьев Бё
8:10. Доброе олимпийское утро, говорит Eurosport.ru! Главная новость утра: Камила Валиева получила стартовый номер для короткой программы, которая запланирована на 15 февраля. Это не означает, что она непременно выступит – сегодня состоятся слушания, а завтра, 14-го, CAS вынесет итоговое решение.
Пекин-2022
Мужская эстафета в лыжах, биатлонные пасьюты. Расписание 10-го дня ОИ
Пекин-2022
Паунд: «России может понадобиться олимпийский тайм-аут из-за допинга»
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