Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал десятый день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв воскресенья, 13 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Золото России в лыжной эстафете, пьедестал братьев Бё 13 ЧАСОВ НАЗАД

8:10. Доброе олимпийское утро, говорит Eurosport.ru! Главная новость утра: Камила Валиева . Доброе олимпийское утро, говорит Eurosport.ru! Главная новость утра: Камила Валиева получила стартовый номер для короткой программы , которая запланирована на 15 февраля. Это не означает, что она непременно выступит – сегодня состоятся слушания, а завтра, 14-го, CAS вынесет итоговое решение.

Пекин-2022 Мужская эстафета в лыжах, биатлонные пасьюты. Расписание 10-го дня ОИ 15 ЧАСОВ НАЗАД