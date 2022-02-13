Бобслей
4:30 мск – 3 и 4 заезды, женщины 🥇
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15:05 мск – двойки, 1 и 2 заезды, мужчины
Пекин-2022
На Олимпиаде в Пекине – дефицит сувениров. Предварительная запись
Керлинг
4:05 мск – женщины: Круговой раунд 7 (Китай – Япония)
4:05 мск – женщины: Круговой раунд 7 (Канада – Россия)
Женская сборная России по керлингу
Фото: Getty Images
4:05 мск – женщины: Круговой раунд 7 (США – Южная Корея)
9:05 мск – мужчины: Круговой раунд 8 (Канада – Италия)
9:05 мск – мужчины: Круговой раунд 8 (Дания – Норвегия)
9:05 мск – мужчины: Круговой раунд 8 (Россия – Швеция)
9:05 мск – мужчины: Круговой раунд 8 (Швейцария – Великобритания)
15:05 мск – женщины: Круговой раунд 8 (Швейцария – Швеция)
15:05 мск – женщины: Круговой раунд 8 (Великобритания – Канада)
15:05 мск –женщины: Круговой раунд 8 (Япония – Южная Корея)
15:05 мск – женщины: Круговой раунд 8 (Дания – Россия)
Прыжки с трамплина
14:00 мск – большой трамплин LH, команды, Раунд 1, мужчины
15:00 мск – большой трамплин LH, команды, финал, мужчины 🥇
Сноуборд
4:30 мск – биг-эйр, квалификация, женщины
8:30 мск – биг-эйр, квалификация, мужчины
Фигурное катание
4:15 мск – танцы на льду, произвольный танец 🥇
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Фото: Getty Images
Фристайл
4:30 мск – слоуп-стайл, финал 1, женщины
4:57 мск – слоуп-стайл, финал 2
5:24 – слоуп-стайл, финал 3, женщины 🥇
7:30 мск – слоуп-стайл, квалификация 1, мужчины
8:32 мск – слоуп-стайл, квалификация 2, мужчины
14:00 мск – воздушная акробатика, финал 1, женщины
15:00 мск – воздушная акробатика, финал 2, женщины 🥇
Хоккей, женщины
7:10 мск – полуфинал 1
16:10 мск – полуфинал 2
Обыграть Норвегию в мужской лыжной эстафете можно было только отрывом. Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов привезли минуту.
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд шла к бронзе, но отключилась. Ее мучает болезнь сердца.
Пекин-2022
🔴 7-я медаль Большунова, бронза Латыпова, серебро шорт-трека
Пекин-2022
Золото России в лыжной эстафете, пьедестал братьев Бё
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